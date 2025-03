O Forno da Telha convida a redescobrir os sabores e sons do Alentejo. Aos almoços de domingo, o restaurante junta à mesa o típico e reconfortante Cozido de grão, um dos pratos mais emblemáticos da região, acompanhado pelo Cante Alentejano, reconhecido pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade.

“A cada semana, o restaurante de Évora torna-se palco de um grupo diferente, dando voz ao Cante Alentejano. Esta iniciativa reforça o compromisso do espaço em promover a cultura local, dando visibilidade a grupos da região e criando um ponto de encontro entre a gastronomia e a identidade musical do Alentejo”, informa a equipa do restaurante.

O menu do almoço de domingo no Forno da Telha inclui, além do tradicional Cozido de grão, uma seleção de entradas e sobremesas.

Forno da Telha Estrada Penedo do Ouro, n.º 18A, Évora Contactos: Tel. 916 398 513

Este almoço especial tem início às 12h30, sempre aos domingos, e o valor de 35€ (sem bebidas incluídas), sendo que as reservas são limitadas e podem ser feitas através do telefone 916 398 513 ou do e-mail reception@fornodatelha.pt

Já ao jantar, está disponível a habitual carta do Forno da Telha.