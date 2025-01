O menu de São Valentim do Flor de Lis (Avenida Montevideu, n.º 236, no Porto) começa com uma seleção de snacks: Vieira com citrinos e Atum com gengibre e caviar, que antecedem a entrada, Sapateira com gamba da costa e molho moqueca, um prato que mistura tradição e exotismo. No prato de peixe, o chef Arnaldo Azevedo sugere Robalo acompanhado de cuscos de Trás-os-Montes, algas e bivalves. Na carne, a proposta é a Presa de porco preto com cenoura e vinho Madeira, uma opção reconfortante. A experiência termina com uma sobremesa de Chocolate, fava tonka e framboesa, uma combinação doce, com um toque de frescura da framboesa.

O menu Dia de São Valentim do Flor de Lis, que também inclui café e petit fours, tem o valor de 130€ por pessoa, sendo as bebidas à parte. A reserva pode ser feita através do telefone 222 449 702 ou e-mail flordelis@vilafozhotel.pt

Para quem quiser juntar uma noite a dois junto à foz do Douro, o Vila Foz Hotel & SPA, criou um pacote especial, “Romance à beira-mar”, que inclui jantar, alojamento e pequeno-almoço, pelo valor de 521,50€/quarto. As reservas podem ser feitas por telefone ou no site da unidade.