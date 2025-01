O gastro club Blss U (Rua de Chã, n.º 52) convida os casais apaixonados ou simplesmente os amigos especiais para viver a noite de 14 de fevereiro “com irreverência, ousadia e atrevimento”. As boas-vindas fazem-se com um cocktail feito com morango e espumante, ingredientes que garantem o primeiro brinde da noite.

Nas entradas reinam o Pão artesanal, o Húmus de tremoço com pico de gallo e a Manteiga de gengibre, mas também os Croquetes de arroz de pato com enchidos do fumeiro. Aberto o apetite, as opções dos pratos principais variam entre peixe, carne e uma alternativa vegetariana. O Bacalhau com óleo de enchidos e feijoada de sames e línguas, a Bochecha de porco com arroz de forno e carqueja ou a Couve-flor apresentada em várias texturas, com uvas, avelãs e caril são os pratos disponíveis.

Para finalizar a refeição com a dose certa de doçura, a Rabanada poveira apresenta-se numa versão diferente, acompanhada por pera e frutos vermelhos, regada com uma calda de aguardente, aromatizada com canela e estrela de anis, sendo flamejada e finalizada na mesa, à vista de todos.

O Jantar do Dia dos Namorados no Blss U conta ainda uma seleção musical de um DJ e tem o valor de 55€ por pessoa, com um suplemento de bebidas incluído. As reservas fazem-se através do contacto 913 831 589 ou do e-mail blssu@blssu.pt