O brunch de São Valentim apresenta um menu preparado pela equipa do chef José Luís Miranda que inclui saladas frescas, opções de carne e peixe, iguarias quentes e sobremesas. Como forma de celebrar o momento, o Mama Shelter Lisboa estará decorado com elementos alusivos à data mais apaixonante do ano.

Nas entradas, destaque para a Salada César, Salada Thai de funcho com atum, salada de grão, Húmus de espinafres, Tártaro de atum e Causa de camarão. Como pratos quentes, Penne al pesto, Vitela assada, Polvo à Lagareiro, Carne de porco à alentejana, Choco frito e Arroz chaufa. Outras opções incluem Sopa de beterraba com requeijão, Bruschetta de presunto, Mini brioche de frango com aipo e cebola frita e Cachorros de camarão. Para terminar, há uma variedade de bolos e doces, pastelaria nacional e internacional e até uma fonte de chocolate com morangos e marshmallows.

Servido das 12h00 às 16h00, o brunch conta com o valor de 40€ por adulto e de 15€ por criança (dos cinco aos 12 anos). Para os solteiros, o Mama Shelter Lisboa preparou ainda uma promoção especial de 2x1 no brunch, para celebrar entre amigos ou conhecer novas pessoas.

Relativamente a estadia, a unidade preparou uma promoção exclusiva: uma noite com pequeno-almoço incluído, cocktail Love Potion, uma sexy Mama Box e late check out, para duas pessoas. A campanha tem um valor exclusivo de 169€ e está disponível para estadias até 16 de fevereiro com reservas feitas através do site do Mama Shelter Lisboa.

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

Na noite de 14 de fevereiro, a celebração ganha novo ritmo com um jantar no restaurante, acompanhado pelo set do DJ Volts e pela música ao vivo de Bia Souza. O menu de jantar destaca-se com pratos dignos de festa, como o Bife Angus com rúcula selvagem, rabanete, batatas fritas artesanais e maionese de togarashi, e o Camarão Tigre, servido com batata assada, curgete, edamame, milho baby e tomate cherry.