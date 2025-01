O Forno da Telha é o primeiro restaurante sob a chancela da AHM – Ace Hospitality Management com a assinatura criativa do chef Miguel Rocha Vieira em Évora, um projeto que pretende exaltar a tradição gastronómica da região, reinterpretando-a com contemporaneidade.

O restaurante está instalado na antiga Quinta do Poço Novo, construída em pleno século XIX pelo General Godinho Caeiro. Inspirado pela descoberta de um poço, o general ergueu uma casa em que o sagrado e o mundano se cruzavam. Com uma cozinha central dominada por um forno de telha, este elemento é agora o epicentro de um conceito gastronómico que quer ligar o passado ao presente, num menu de assinatura.

“Aqui celebramos a verdadeira essência alentejana, trazendo para a mesa os sabores que fazem desta região uma das mais ricas e completas do país. Criámos receitas com os produtos e ingredientes da região, contando uma história em cada prato”, explica Miguel Rocha Vieira.

Com uma decoração aconchegante, marcada pelo barro, as madeiras e os elementos mais tradicionais, no Forno da carta reflete as raízes alentejanas, os produtos locais, os campos férteis, o conhecimento e a generosidade da população e as receitas tradicionais.

O couvert contempla o obrigatório pão alentejano, mas também as azeitonas fermentadas, a manteiga de porco e ainda o azeite virgem extra exclusivo do Forno da Telha, uma seleção elaborada pelo chef Miguel Rocha Vieira num lagar em Serpa, com um aroma furtado, toque de maçã verde, paladar intenso e um final de boca ligeiramente picante.

No arranque da refeição, saltam à vista entradas como os pezinhos com “kimchi” de coentros, o lúcio perca curado e braseado, acompanhado por migas e um caldo de enchidos ou a sopa de panela. Os pratos principais dividem-se entre as opções de peixe, como o Cação ou o Bacalhau com grão e chouriço, e alternativas de carne, onde a Presa de porco e o Borrego se destacam.

As tentações mais doces são apresentadas num carrinho que percorre as mesas do restaurante, permitindo escolher no momento a sobremesa que mais despertar a gula ou simplesmente a curiosidade. Fatia parida com limão e bolota, Pudim de veludo, coentros e nozes, Bolo de Aguardente de Medronho ou Salada de marmelos são apenas alguns dos exemplos do que será possível provar.

No restaurante Forno da Telha, os vinhos ocupam um lugar central e de destaque, provando a diversidade e riqueza vínica alentejana. O grupo mergulhou na tradição do vinho de talha - uma prática ancestral que define a identidade vinícola da região -, visitou quintas, conversou com enólogos e pequenos produtores e testemunhou de perto o processo rigoroso que dá vida a estes vinhos, desde a escolha das uvas até à fermentação nas talhas de barro.

O Forno da Telha funciona todos os dias, das 19h00 às 22h00, e dispõe de 80 lugares, incluindo espaços privados para grupos. O preço médio é de 45€ por pessoa, sem bebidas incluídas e as reservas fazem-se através do telefone 966 246 070 ou do e-mail reception@fornodatelha.pt