Entre 29 de janeiro e 1 de fevereiro, o JNcQUOI Asia e o JNcQUOI Frou irão contar com uma seleção de pratos exclusivos, disponíveis apenas durante estes dias, que convidam a descobrir os sabores da gastronomia chinesa, a partir da Avenida da Liberdade, numa viagem conduzida pelo chef Mário Esteves.

Neste menu especial, o chef Mário Esteves sugere, como entrada, Pérolas de arroz glutinoso com porco e legumes (22€), Gyoza de taro com pato (24€), Salada de lotus com cogumelos e malagueta (15€) ou Sopa ácida de picante de caranguejo do Alaska (38€). Para prato principal, as sugestões recaem sobre umLavagante Kung Pao (64€), Wagyu com citrinos (54€), Barriga de porco braseada em tacho de barro (32€) ouBimmis com molho de ostra e alho crocante (19€). Como sobremesa, o chef destaca Sagu com manga e toranja (11€) e Mantou fritos com molho de pandan (11€).

Para além do menu especial, disponível ao almoço e jantar no JNcQUOI Asia, da decoração alusiva ao Ano Novo Chinês e da música tradicional chinesa, os convidados serão ainda surpreendidos com a Dança do Dragão, típica da cultura chinesa. E porque #foodmeetsfashion, no dia 29 de janeiro, a pagoda do JNcQUOI Asia irá receber, em exclusivo, a apresentação da coleção alusiva ao ano da serpente da autoria designer turca Begum Khan. Uma apresentação que contará com a presença da designer.

Já no JNcQUOI Frou Frou, os convidados poderão esperar uma animação excêntrica e inusitada, complementada com a atuação da Miss Frou Frou, bem como apresentação ao vivo de música tradicional chinesa.

As reservas para o Ano Novo Chinês são recomendadas e podem ser realizadas por telefone ou e-mail: JNcQUOI Asia: 21 051 30 00 / book@jncquoiasia.com e JNcQUOI FrouFrou: 21 051 30 15 / book@jncquoifroufrou.com