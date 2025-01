A 14 de fevereiro, às 19h30, o Sea Life Porto vai transformar-se num palco de celebração do amor através de um jantar no coração do aquário, em locais como a “Gruta dos Oceanos”, a “Baía das Raias” ou o “Reino de Salácia”. No Dia dos Namorados, o aquário convida os casais apaixonados a passarem uma noite no mundo dos oceanos.

Através desta iniciativa será possível, por exemplo, jantar com uma vista para as águas do habitat principal do Sea Life Porto, onde vivem a tartaruga gigante Mariza, os tubarões de pontas pretas ou a imponente raia uge americana. No "Reino de Salácia", a experiência torna-se ainda mais imersiva, sob os 500 000 litros de água que se sobrepõem ao primeiro túnel subaquático do país.

O Jantar de São Valentim do Sea Life Porto conta com um número limitado de mesas, distribuídas ao longo de nove ambientes distintos. A noite inicia-se com um cocktail de boas-vindas, ao qual se segue o jantar, com um menu de São Valentim criado de raiz para este dia, decoração alusiva à ocasião e a interpretação de música ao vivo. Após o jantar, os casais terão a oportunidade de vivenciar uma visita noturna especial ao aquário para conhecer de perto, e com um novo olhar, os mais de 3.000 animais que nele vivem.

Além das mesas standard, é possível optar pela experiência premium, disponível apenas nos ambientes “Rio Douro”, “Barco Afundado”, “Reino de Salácia”, Gruta dos Oceanos” e “Baía das Raias”, para a qual estão reservados os lugares mais impactantes, privados e especiais. O jantar está acessível somente mediante reserva prévia, através do site do Sea Life Porto.