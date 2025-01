“Fico muito satisfeito que o interior seja valorizado”, começou por dizer o chef Rui Paula na abertura da conferência de imprensa, que se realizou no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança. Satisfação partilhada pelo chef Óscar Geadas, responsável pelo G Restaurante, o único presente no guia das estrelas com morada em Bragança. Apesar de serem zonas “com menos população, também se podem fazer coisas diferenciadas”, referiu durante a apresentação. “Temos bons produtos e sabemos dignificar a nossa região”, acrescentou.

Este ano, o Guia Michelin escolheu a região Porto e Norte de Portugal para aquele que é considerado um dos momentos mais antecipados do ano a nível gastronómico: a gala do Guia Michelin Portugal 2025 que terá a Invicta como anfitriã. É já no dia 25 de fevereiro que centenas de convidados e chefs com restaurantes presentes no Guia vão rumar até ao Centro de Congressos da Alfândega do Porto para conhecer as novidades para 2025, num investimento do Turismo de Portugal e Turismo Porto e Norte de 400 mil euros, o mesmo valor da edição passada.

Como aconteceu em anos anteriores, a Gala Guia Michelin Portugal 2025 será transmitida em direto no canal de Youtube e no Facebook oficial.

Tendo em conta a localização do evento, o prestigiado guia vermelho escolheu a comunicadora Marta Leite Castro, natural do Porto e fundadora da plataforma digital de negócios N360 Business Stories, para apresentar a segunda edição desta gala exclusivamente portuguesa, sucedendo a Catarina Furtado. Com a duração prevista de 1h45m, o evento vai contar com um momento musical do trio Expresso Transatlântico, composto Gaspar Varela, Sebastião Varela e Rafael Matos.

Com o objetivo de celebrar a riqueza da culinária da região do Porto e Norte, a organização aliou-se a nove estrelas da gastronomia nacional que, devido à sua reconhecida capacidade de elevar os produtos locais e tradicionais e trazê-los para a mesa com criatividade e técnicas inovadoras, ficarão encarregues de cozinhar os pratos que serão servidos aos cerca de 500 convidados, que inclui toda a seleção do Guia Michelin. “Cada um vai fazer dois três pratos e o objetivo é fazer uma gala à altura do nosso país”, assumiu Rui Paula.

António Loureiro (A Cozinha com uma estrela Michelin), Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio com uma estrela Michelin), Óscar Geadas (G Pousada com uma estrela Michelin), Julien Montbabut (Le Monument com uma estrela Michelin), Pedro Lemos (Pedro Lemos com uma estrela Michelin) e Arnaldo Azevedo (Vila Foz com uma estrela Michelin) são os nomes que se vão juntar a Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova com duas estrelas Michelin), Ricardo Costa - The Yeatman (duas estrelas Michelin), Vítor Matos - Antiqvvm (duas estrelas Michelin) que, anteriormente, já tinham sido anunciados como coordenadores gastronómicos do evento.

A dar as boas-vindas a todos os convidados que passarem pela passadeira vermelha vai estar a chef pasteleira Juliana Penteado que irá brindar todos os presentes com algumas das suas gulosas criações.

Recorde-se que esta é a segunda vez que Portugal é palco da conceituada gala que, até 2023, era apresenta numa cerimónia ibérica. Como forma de promover esta região do país como destino gastronómico e dar visibilidade às suas tradições culinárias, a organização desenvolveu um plano de comunicação “Gala do Guia Michelin 2025 numa região estrela da gastronomia portuguesa” composto por campanhas multimédia, ativações, desafios e não só. “A campanha incluirá atividades digitais concebidas para envolver os chefs, as personalidades e o público em geral. Entre elas, destaca-se um desafio nas redes sociais, em que os chefs selecionam um producto típico da região, explicando que prato criariam com ele, e nomeiam outros chefs para dar continuidade à cadeia”, refere o Guia Michelin.

Duas das ativações presenciais são a Rota Dourada que tem como objetivo “promover a região e a rota no país vizinho”, segundo Nuno Ferreira representante do Guia Michelin em Portugal, onde se desafia os amantes de motas a descobrir a região sobre rodas, que conta com o selo da Real Federación Motociclista Española e o debate “Gastronomia e Vinho” que irá decorrer no dia 18 de fevereiro no Theatro Circo de Braga e será aberto ao público. Este momento de antecipação e complementar à gala vai contar com um painel de oito oradores, onde se destacam o chef Pedro Lemos, o produtor de vinhos Dirk Niepoort, o enólogo Luis Sottomayor (Sogrape) e a Sommelier Elisabete Fernandes (Diretora de Vinhos do The Yeatman, cujo restaurante detém duas estrelas Michelin).

“Vir a Bragança é mostrar uma história tradição e cultura”, referiu ainda Paulo Jorge Xavier, Presidente da Câmara Municipal de Bragança, durante a conferência de imprensa. Para além de elogiar o percurso que a cidade tem feito na parte gastronómica, o autarca refere que o evento gastronómico, composto por

“distintos chefs que muito nos orgulham” , dá oportunidade à região de mostrar o que tem de melhor: “produto genuíno, chefs talentosos e excelência dos produtos”.

Luís Pedro Martins, presidente do turismo do Porto e Norte, fez questão de salientar a importância deste evento para “dar oportunidade ao território e a todos aqueles que não o conhecem, o que perdiam”. Como forma de apoiar de forma transversal toda a região Porto e Norte de Portugal que, este ano vai receber diversos eventos internacionais, o presidente do turismo do Porto e Norte, anunciou um novo projeto: o Porto G Innovation Gastronomy Campus, que consiste na criação de uma escola de alta gastronomia que “deverá servir o país” e não apenas a região.

Para Lídia Monteiro, membro do conselho diretivo do Turismo de Portugal, o Guia Michelin Portugal tem sido essencial para mostrar que a gastronomia portuguesa “é um dos ativos que temos usado para ajudar na internacionalização de Portugal como destino turístico de excelência.”

Sendo este um momento focado na valorização dos produtos do interior – produtos regionais e de produção artesanal –, a conferência de imprensa contou ainda com a participação de seis produtores de Trás-os-Montes: Asa do Joa (vinhos), Marron Oficina da Castanha (castanha), Pão de Gimonde (pão), Arvólea (azeite), Mel do Parque de Montesinho (mel) e Gilberto Ferreira (cutelaria).

É de destacar que, este ano, o Guia Michelin vai ainda promover um desafio na sua página oficial de Facebook. Para além de sortear entradas duplas para entrada na gala, os participantes vão ainda poder habilitar-se a desfrutar de experiências gastronómicas em restaurantes recomendados pelo Guia Michelin Portugal 2025.

Recorde-se que atualmente Portugal conta 167 estabelecimentos no Guia Michelin, 39 deles com estrelas: oito com duas estrelas e 31 com uma estrela. Nas secções de "Recomendados" e "Bib Gourmand" constam 96 e 32 restaurantes, respetivamente. A Estrela Verde – que distingue o compromisso com a sustentabilidade – foi entregue a cinco espaços.