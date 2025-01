O encontro de fevereiro do “Lover’s Edition” tem lugar no hotel Vila Galé Collection Braga. Para a organização, A Vinhos a Descobrir, este é um espaço “romântico e icónico, ideal para juntar os apreciadores de vinhos e os produtores, numa partilha de novidades para se deslumbrar, adorar e mimar-se”.

Como refere Ana Ferro, organizadora e fundadora da iniciativa, “em 2025 a descoberta será também nas novas cidades de realização das edições. O intuito é tornar ainda mais abrangente, a divulgação dos produtores, incluindo outras cidades. Dar a conhecer pequenos e médios produtores a um número cada vez maior de consumidores profissionais e particulares é o objetivo pretendido”.

A venda direta ao público pelos produtores e o “Get Together Profissional”, com convidados profissionais do sector, permitem que em cada edição “haja um número crescente de consumidores a descobrir vinhos consagrados, mas também novidades”, lemos em comunicado.

A 8 e 9 de fevereiro, vão marcar presença na “Lover’s Edition” os seguintes produtores: António Vilela Areia; Carvalhão Torto; Cova da Raposa; Morgado de Outiz; Quinta das Corriças; Quintas de Sirlyn; Quinta do Beijo; Quinta da Plansel; Quinta Ribeiro de Lima - Limas Wine Douro; Quinta da Sanradela Velha; Muros de Grade; Villela Seca; Casa da Urra, através da Rota de Baco; Nabidh Portugal, “fora do ninho” traz-nos alguns produtores de vinhos do Velho Mundo – Síria, Jordânia, Líbano; TrásMonVinus trará os seus Produtores: Romano Cunha Wines, Fernando Pinto, Quinta do Salvante, Orlando Pardelinha, Encostas de Sonim, De Sousa, Maria Gins, Quinta do Poldrado, Palmeirim de Inglaterra, Quinta de Marrocos, Castro Menin – vinhos de autor de Espanha.

Os bilhetes para este encontro estão à venda nos locais habituais, através da Ticket Line. “A compra antecipada de ingressos conta com desconto”, informa a organização.