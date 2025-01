A XVI edição dos Fins de Semana Gastronómicos, uma iniciativa do Turismo do Porto e Norte de Portugal, arranca a 17 de janeiro, em Santa Maria da Feira e Vieira do Minho, terminando a 14 de dezembro em Paços de Ferreira.

“Aderiram à edição deste ano 75 municípios, que em 32 etapas, ao longo do ano, através dos restaurantes e estabelecimentos de hotelaria de cada um deles, mostrarão as suas iguarias típicas, dinamizando a economia local”, informa a organização da iniciativa.

“Os Fins de Semana Gastronómicos levam os municípios a elaborar, juntamente com restaurantes e unidades de alojamento, pacotes especiais para a data, com uma oferta mais estruturada, tendente a promover todo o seu território, incluindo descontos em entradas de museus, visitas guiadas e experiências endógenas”, salienta o Turismo do Porto e Norte de Portugal.

São 908 os restaurantes aderentes aos Fins de Semana Gastronómicos, 680 alojamentos e 255 espaços de enoturismo público-privados que se associaram, que entre todos eles disponibilizarão mais de 200 receitas de iguarias típicas para todos os momentos de degustação.

A programação completa e os restaurantes aderentes estarão disponíveis aqui.