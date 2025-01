O certame que é chamado localmente de “São João das chouriças” retorna à terra fria transmontana, mais concretamente ao Pavilhão Multiusos da vila de Montalegre. Ali, de 23 a 26 de janeiro, estarão presentes dezenas de produtores locais.

Nem só de carnes se faz o certame. Na sua 34.ª edição, a Feira fará mostra de outros produtos da região como as batatas, couves, castanhas, cogumelos, licores.

A propósito do fumeiro daquele território, diz-nos o município de Montalegre tratar-se de “matéria-prima selecionada com um processo lento de maturação, com temperos naturais - sem aditivos - e fazendo a fumagem com lenha dos carvalhos seculares de Barroso. Particularidade que confere aos produtos o cheiro e o paladar que os caracteriza e os torna simplesmente diferentes”.

Sobre as origens do certame que remontam a 1992, “tradicionalmente, só os ´pobres` vendiam os presuntos e as chouriças produzidas em casa, na maioria das vezes de forma escondida. Os produtores que poderiam dispensar fumeiro para venda sentiam-se envergonhados em fazê-lo publicamente. A partir do terceiro ano alguns produtores começaram a permitir que o seu nome fosse colocado nos rótulos dos produtos. Contudo, a partir do quinto ano de edição alguns produtores mostraram-se disponíveis para estarem presentes na Feira do Fumeiro a fim de eles próprios venderem o seu fumeiro, enquanto, em espaço diferenciado, a Câmara de Montalegre continuava a vender o fumeiro daqueles que continuavam a não querer assumir a venda”, adianta a autarquia.