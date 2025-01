A nova área de restauração do Centro Vasco da Gama, a River Deck, aposta em conceitos diferenciadores. Neste sentido, inicia o ano com novidades vindas da Ásia. A ementa diversificada do Tre-Bambu inclui desde pratos principais a sobremesas, contando com dezenas de opções que exploram ingredientes tradicionais.

As receitas deste restaurante são um desafio para os sentidos, com clássicos como os Rolinhos vietnamitas, primavera ou crocantes recheados com vários ingredientes – da carne aos legumes –, que são perfeitos para iniciar uma refeição (5€ a 5,50€, quatro unidades). Ainda nas entradas, destacam-se a Salada de frango, a de bife e aquelas que cruzam manga verde com camarão, cada uma a 7,00€.

Nesta viagem gastronómica, quando se passa pela carta de pratos principais, encontram-se dezenas de propostas: das emblemáticas sopas– Phở Bò/Gà (10,50€) –, às massas para todos os gostos – com camarão, vaca, pato, porco ou tofu, cujos preços variam entre os 9,50€ e os 10,50€ –, sem esquecer os que dão destaque ao arroz, nas suas mais diversas confeções, a acompanhar com Frango assado (10€), Porco grelhado (9,50€), Camarão com molho de caril (10,50€). A ementa inclui Arroz frito com frango, camarão ou tofu (entre 9,50€ e 11€). É ainda possível por 200 gramas de Carne grelhada com temperos asiáticos e saladas (11€) ou bife vietnamita, que acompanha com salada e pão (10,50€).

Quem prefere um almoço ou jantar completo, pode optar ainda por um dos quatro menus Combo, que incluem um prato principal e uma bebida para acompanhar (entre 11€ e 12,50€).

Para terminar a refeição, há uma mão cheia de sugestões, destacando-se a sobremesa Chè Chuõi, feita com creme de coco doce, tapioca e banana (4€).