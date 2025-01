Os cogumelos assumem desde há alguns anos protagonismo na cozinha portuguesa, em especial durante a sua época de maior abundância. Valorizados por chefs e apreciadores, espécies como boletus, míscaros e shiitake transformam receitas dada a sua riqueza de sabores. Disso mesmo faz prova o restaurante La Mafia se Sienta a la Mesa na ementa especial que preparou em torno dos cogumelos.

A começar pelos risotos, o de Carbonara (18,50€) destaca-se ao combinar o sabor intenso dos cogumelos com bacon, frango grelhado e lascas de Grana Padano D.O.P. Para acompanhar, a recomendação é o Planalto (Douro, 14,50€), um vinho branco de aroma fresco e com notas de frutas tropicais e espargos, que complementa a cremosidade do risotto e equilibra os sabores do prato.

Já o risoto Mare e monti (19,50€) oferece uma fusão entre o mar e a terra, combinando cogumelos com frango grelhado, gambão e tomate semi-seco. A harmonização ideal é com o Vinho Verde Azevedo Alvarinho (Verde, 16,00€), cuja acidez vibrante e notas frutadas ressaltam tanto os frutos do mar quanto os cogumelos.

La Mafia se Sienta a la Mesa faz dos cogumelos as estrelas na ementa de inverno Divulgação

A Massa gratinada bianca (18,5 €), apresenta penne rigate num molho bechamel com panceta arrotolata, cogumelos, frango e nozes. O Quinta dos Carvalhais (Dão, 18,50€) harmoniza muito bem graças ao seu frescor e estrutura que equilibram as texturas cremosas e a complexidade do prato.

Entre as opções de massa recheada, o Quadrato de perdiz com molho de boletus e trufa (18,80€) destaca-se pela suavidade do recheio e o aroma terroso dos cogumelos e lâminas de trufa. Para este prato, um tinto robusto como o Vinha Grande (Douro, 20,50€) é a escolha perfeita. As suas notas de especiarias e frutos vermelhos combinam delicadamente com o molho de cogumelos.

La Mafia se Sienta a la Mesa Rua do Bojador, n.º 107, Lisboa e Av. Duque de Ávila, n.º 66B, Lisboa

Contactos: Telefones 218 949 119/213 570 31

As pizzas artesanais também ganham protagonismo no menu. A Pizza de boletus e cogumelos com presunto ibérico (17,90€) harmoniza perfeitamente com o tinto Papa Figos (Douro, 17,50 €). Com aromas intensos de frutos vermelhos e um leve toque balsâmico, o vinho ressalta a profundidade dos cogumelos e a intensidade do presunto ibérico.

Para uma opção mais leve, o Grelhado de verduras com molho romesco (14,50 €), que inclui cogumelos, curgete, beringela e espargos, pode ser acompanhado pelo Cabriz Colheita Selecionada Rosé (13,50€), um vinho com notas de frutos vermelhos frescos, que traz leveza e frescor, harmonizando perfeitamente com os vegetais grelhados e o molho romesco.