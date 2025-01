“Call It Love” é o mote para celebrar o amor no L’Égoïste Bar & Restaurant. No fim de semana dedicado ao São Valentim, rosas vermelhas dão as boas-vindas com sabores inusitados ou um poema de Fernando Pessoa para descobrir num empratamento. Estes são alguns dos ingredientes das noites de sexta-feira e sábado.

O L’Égoïste Bar & Restaurant será palco de uma experiência gastronómica intimista. Ao som do dueto Andor Violeta, o primeiro momento da refeição é apresentado numa rosa vermelha, símbolo maior da paixão, do desejo e da sedução, numa junção de maçã verde e margarita. Seguem-se as Texturas de couve-flor, em forma de cuscuz, puré, pickle e crocante.

Fresco, delicado e equilibrado, chega à mesa o Salmão curado, com coentros e funcho, acompanhado com nabo em pickle, regado com molho sudachi e adornado com puré de limão. Já os Raviolis recheados com lavagante, caviar finalizam com molho bisque.

Carta de amor é o nome da sobremesa que encerra o jantar e que promete adocicar o palato do casal com uma conjugação clássica de chocolate negro, framboesa e pimenta preta, empratados.

O Jantar de São Valentim no L’Égoïste Bar & Restaurant tem o valor de 65€ por pessoa com um suplemento de bebidas incluída. As reservas podem ser efetuadas diretamente através do contacto 916 876 093 ou do e-mail legoiste@legoisporto.com

Para prolongar a experiência no Renaissance Porto Lapa Hotel, “Call it Love: Sweet escape for two” é a oferta especial de estadia, disponível de 14 a 16 de fevereiro, de uma noite para duas pessoas, com jantar e pequeno-almoço incluídos (295€). Os lugares são limitados e as reservas fazem-se através do contacto: 229 769 810 ou do e-mail: res.agent@renaissanceportolapa.com