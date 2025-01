O Rossio Gastrobar, localizado no rooftop do Altis Avenida (Rua 1º de Dezembro, n.º 118), apresenta uma sugestão de menu para a celebração do São Valentim. Nesta proposta fora da carta habitual daquele espaço, o chef João Correia sugere como entrada Dashi, wagyu e caviar (24€), seguindo-se o prato de Linguini, salmonete e cogumelos (30€). Para finalizar, a sobremesa é de Framboesa, champanhe e flores (9€). Uma trilogia de sabores pensada para criar memórias a dois.

“Na entrada, temos um encontro entre duas proteínas especiais e distintas, Wagyu e caviar, que são abraçados pelo quente caldo dashi numa combinação entre um caldo rico e aromático e gorduras subtis a contrastar com o pickle de kohlrabi. O delicado e doce salmonete a viajar para a terra e a combinar com o amargo dos cogumelos morilles numa ligação subtil e marcada pela frescura do molho de champagne. Um coração de frutos vermelhos doces e ácidos, a frescura do espumante e o aroma e sabor do manjericão para um final intenso e marcante”, descreve o chef João Correia.

Para harmonizar e brindar ao amor, a bar manager Flavi Andrade sugere o cocktail Amor Perfeito, com gin Tanqueray, St Germain, Vermouth Dry e ginja (15€). “Este é um cocktail de sabores suaves e florais, que simbolizam o São Valentim. É uma bebida capaz de agradar a muitos paladares, perfeito para unir os casais que nos visitam”, explica Flavi Andrade.

A completar estes momentos a dois, o Rossio Gastrobar proporciona uma vista panorâmica sobre a Praça e a Estação do Rossio, o Castelo de São Jorge, o rio Tejo e a Avenida da Liberdade.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 210 440 018 e e-mail rossio@altishotels.com