O presépio do Amoreiras, da autoria da designer Cláudia Perdigão, volta a estar instalado na escadaria central daquele centro comercial lisboeta, com figuras detalhadas, muitas delas mecânicas, que recriam a história do nascimento de Jesus. A obra, anualmente renovada com novas personagens e elementos, inclui placas informativas e QR codes que permitem a narração da obra com detalhe. Tal facto, torna o conteúdo acessível a visitantes com limitações de mobilidade ou deficiência visual.

Na Praça Central, no piso 2, os mais novos acompanhados pelos familiares vão poder participar no workshop “Aldeia Mágica do Natal”, um espaço interativo onde, em conjunto, vão montar kits com figuras alusivas ao Natal (construir miniaturas de casas, trenós e estrelas, entre outras), e poder levar para casa, para brincar ou decorar. O cenário da ação, feito em cartão kraft canelado, ganha vida com esculturas tridimensionais. Perto deste espaço, estará também uma representação em miniatura da “aldeia” com uma linha de comboio elétrica interativa que poderá ser controlada pelas crianças.

A estas dinâmicas, junta-se um trenó, um photopoint para as famílias tirarem a fotografia natalícia deste ano.