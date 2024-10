A sensibilidade, a genialidade e o turbilhão interior de Vincent Van Gogh são o ponto de partida de “Living Van Gogh”, a primeira exposição totalmente imersiva dedicada ao pintor holandês em Portugal, que abre ao público em Lisboa no dia 24 de outubro, na Immersivus Gallery Lisboa, situada no Museu da Água – Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras.

Partindo da mente conturbada e das vivências mais marcantes do mestre impressionista, a exposição convida, através de uma combinação única de instalações imersivas e interativas, a conhecer mais profundamente o homem por detrás do artista, para melhor compreender o seu legado. A mostra digital, promovida pela plataforma Portugal Agenda, com direção artística de Nuno Maya e realização de Massimiliano Siccardi, e com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos em Portugal, chega à capital após receber mais de 100 mil visitantes na cidade do Porto.

"Living Van Gogh" tem como premissa a intenção de que o público "entre", com todos os sentidos, na pele de Vincent Van Gogh, sentindo o que ele sentiu e vivendo o que ele viveu. Os icónicos girassóis assumem-se como um elemento comum a toda a experiência que, na estreia em Lisboa, contará também, em exclusivo, com uma viagem onírica inédita pelas pinturas de Van Gogh, com recurso à realidade virtual, no coração da Casa do Registo.

No interior do Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras terá lugar um dos momentos centrais da exposição: “Immersive Van Gogh”, o maior espetáculo multimédia do mundo dedicado a Van Gogh, com assinatura do artista visual italiano Massimiliano Siccardi, pioneiro mundial no desenvolvimento de experiências imersivas, que acolheu mais de 5 milhões de visitantes na América do Norte e que chega à Europa, em exclusivo, através da Immersivus Gallery.

Aqui, os visitantes são completamente envolvidos pelas cores fortes, pontilhados e pinceladas escultóricas de mais de 150 das suas mais célebres obras, entre as quais "Autorretrato com chapéu de feltro" (1888), "Quarto em Arles" (1889) ou "A Noite Estrelada" (1889). A projeção a 360º na arquitetura do monumento envolve 90 milhões de pixéis de imagem e 60 600 fotogramas de vídeo para cria uma experiência única, onde, por momentos, todos são Vincent.

"Living Van Gogh" conta também com diversas experiências interativas, da autoria do ateliê OCUBO, que aprofundam a vivência da realidade interior de Vincent Van Gogh, entre as quais se destaca a tocante "Sinfonia dos Girassóis", uma simbiose de música, esculturas luminosas gigantes e efeitos de luz.

A exposição imersiva estará disponível de terça-feira a domingo, entre as 15h30 e as 19h, na Immersivus Gallery Lisboa. Os bilhetes custam entre 8,5€ e 15€, com entrada gratuita para crianças com menos de três anos, mas de 24 a 27 de outubro terão o custo único de 10€, podendo ser adquiridos através da plataforma www.portugalagenda.com.