Em maio de 1954, Amália Rodrigues inscrevia o seu nome na história da música mundial ao tornar-se a primeira artista portuguesa a figurar na capa da revista “Billboard”, depois de o álbum “Amália in Fado & Flamenco” alcançar o topo de vendas nos E.U.A. Setenta e um anos depois, a 23 de maio de 2025, a cidade do Porto vai acolher “Ah Amália – Living Experience”, a primeira exposição imersiva dedicada à diva do fado.

Após a estreia nacional em Lisboa há exatamente um ano, no coração de Marvila, a homenagem multimédia desenvolvida pela SP Entertainment e Fundação Amália Rodrigues, ruma agora à Invicta onde será apresentada na Immersivus Gallery, situada na Alfândega do Porto, em parceria com o ateliê criativo OCUBO e a plataforma Portugal Agenda.

Esta experiência imersiva replica o percurso expositivo de Lisboa, com os devidos ajustes, mantendo a combinação de tecnologias de video mapping com realidade virtual e até uma atuação holográfica à escala real de última geração. Conta ainda com duas novas instalações para esta estreia no Norte do país.

Nascida a 23 de julho de 1920 em Lisboa, de menina dos bairros lisboetas a embaixadora da alma portuguesa, Amália Rodrigues foi mais do que a “voz de Portugal”. Foi intérprete de emoções profundas, de amores perdidos, de poesia. A sua viagem começou no Retiro da Severa, em 1939, para ultrapassar fronteiras, levando o fado ao Brasil, a Paris, a Nova Iorque.

A exposição abre de terça-feira a domingo, com bilhetes disponíveis em www.portugalagenda.com. Para assinalar a chegada à Invicta, entre 23 e 25 de maio as entradas terão o custo único de 10€.