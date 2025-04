Com 450 hectares e localização em plena Beira Baixa, a Herdade dos Abegões é uma propriedade privada que propõe um modelo de turismo rural centrado na exclusividade, no contacto direto com a natureza e na experiência de grupo. Situada a 14 quilómetros de Monfortinho, no concelho de Idanha-a-Nova, a herdade oferece a possibilidade de estadias integradas com serviço de refeições e atividades ao ar livre, num espaço onde o ritmo da vida urbana é substituído pela cadência do campo.

A propriedade, recuperada em 2020 pelos irmãos Pedro e Filipe Garcia de Matos, nasce da reconversão de um antigo curral de ovelhas. A intervenção respeitou as práticas de construção tradicionais e os materiais da região — como o xisto, a madeira e o ferro — mantendo a identidade do lugar e da paisagem. A casa principal e os quartos anexos foram organizados para acolher grupos que procuram privacidade, conforto e autonomia, sem abdicar de um serviço completo e personalizado.

O edifício principal dispõe de quatro suites, duas delas com vista para a piscina, além de uma ampla sala de estar com lareira, sala de jantar, cozinha equipada e duas casas de banho partilhadas. Nos anexos, junto à casa, encontram-se sete quartos duplos com casa de banho privativa e terraço individual. As áreas exteriores integram uma piscina com bar, zona de refeições ao ar livre e um jardim que se funde com a paisagem envolvente.

Herdade dos Abegões propõe turismo de natureza no coração da Beira Baixa créditos: © WSA

Mais do que alojamento, a Herdade dos Abegões oferece uma experiência de estadia com serviços integrados, incluindo housekeeping diário e refeições preparadas sob reserva. O Menu Abegões, inspirado na gastronomia local, é uma das propostas pensadas para ser servida in house, com pratos típicos da região. Em alternativa, é possível requisitar refeições embaladas para levar durante atividades na herdade ou passeios fora dela.

A vivência no espaço é marcada por propostas pensadas para explorar a envolvente com tranquilidade. Os hóspedes podem agendar safaris em jeep, uma das experiências mais procuradas, para observação de espécies como veados, muflões e javalis. Caminhadas no campo, piqueniques ao ar livre com menu regional ou passeios de bicicleta completam a oferta. O objetivo é simples: promover tempo de qualidade, sem pressas, em ligação com o território.

Herdade dos Abegões propõe turismo de natureza no coração da Beira Baixa créditos: © WSA

Fora da propriedade, a região oferece ainda um conjunto de atividades e pontos de interesse. Desde as termas de Monfortinho às praias fluviais próximas, passando pelas rotas pedestres como a do Erges ou dos Fósseis, há múltiplas opções para quem deseja sair da herdade e descobrir o património natural e histórico do território. Os visitantes podem ainda explorar aldeias históricas como Monsanto, Penha Garcia ou Idanha-a-Velha, ou cruzar a fronteira para visitar a ponte romana de Alcântara e a cidade de Coria, já em Espanha.

Herdade dos Abegões Morada: Couto dos Abegões 6060-501 Salvaterra do Extremo

Reservas: info@abegoes.com

Site: https://abegoes.com/

Instagram

O projeto, cujo nome foi inspirado na figura do “abegão” — aquele que cuida tanto da terra como da casa —, propõe um modelo de turismo afastado da lógica da ocupação em massa. A Herdade dos Abegões oferece um espaço isolado, com privacidade total e estrutura preparada para receber famílias ou grupos de amigos que procuram tempo para parar, conviver e reconectar com o essencial.

No mês de maio, os preços começam nos 196€, para quarto duplo, com pequeno-almoço incluído.