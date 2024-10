Com lançamento oficial das vendas previsto para ainda este mês, o "Flamingos", nome do projeto que deu nova vida a um edifício na Herdade dos Salgados, fica na costa central do Algarve.

Renovado pela Krono Homes, o renovado edifício conta com nova piscina, jardins comuns, uma área de estar, uma receção/lobby, segurança e serviços de manutenção.

Todas as casas têm também uma varanda privada e estacionamento subterrâneo. Os apartamentos do 4.º andar do Flamingos – Herdade dos Salgados oferecem vistas para o mar, bem como para os fairways do campo de golfe dos Salgados.

Edifício na Herdade dos Salgados, Algarve, ganha nova vida com créditos: Divulgação

Os espaçosos apartamentos turísticos, com entrega prevista para a primavera de 2025 e com preços a partir de 330M€, serão vendidos totalmente mobilados e equipados, tornando o processo excecionalmente fácil para os compradores que desejam desfrutar da sua nova propriedade, seja para primeira ou segunda habitação, com o mínimo de complicações.

Segundo a diretora regional da marca de promoção imobiliária, Alda Filipe, já existe interesse "elevado" nos apartamentos. De acordo com Alda, 40% das unidades já se encontram reservadas.

"Os compradores portugueses conhecem bem os Salgados e os clientes internacionais adoraram a localização junto ao campo de golfe e próximo da praia", comenta, em comunicado, a diretora. "Com a qualidade da remodelação que estamos a fazer, aliada à localização extremamente atrativa, prevemos que os restantes apartamentos não fiquem no mercado por muito tempo", acrescenta.

As propriedades variam entre estúdios e apartamentos com quatro quartos, com preços a partir de 330M€, totalmente mobilados e equipados, existindo também a possibilidade de serem arrendados (em exclusivo pela entidade exploradora).

Edifício na Herdade dos Salgados, Algarve, ganha nova vida com créditos: Divulgação

O Flamingos – Herdade dos Salgados fica no centro do Algarve, a apenas 15 minutos de carro da cidade de Albufeira e a pouco mais de meia hora de carro do Aeroporto de Faro. Enquanto a cidade proporciona fácil acesso a uma grande variedade de restaurantes, lojas, serviços e muito mais, os apartamentos dos Flamingos – Herdade dos Salgados estão rodeados pela natureza, proporcionado aos seus residentes as vantagens de conseguir aceder, através de uma curta caminhada, ao campo de golfe dos Salgados e à Praia dos Salgados, por exemplo.

Foram as praias e as paisagens ao seu redor que deram nome ao empreendimento: a praia contrasta com as outras praias ao redor de Albufeira, um cenário de falésias que dá lugar a dunas douradas, para além das quais se encontra a Reserva Natural da Lagoa dos Salgados.

É um importante ponto de paragem para muitas aves migratórias – incluindo os flamingos, que ali param para se alimentar, daí o nome Flamingos – Herdade dos Salgados.

Este projeto de reposicionamento do Flamingos – Herdade dos Salgados reveste-se de extrema importância para a Kronos Homes, demonstrativo da capacidade da marca de apresentar novos ativos no mercado, com base em projetos já existentes, lê-se no comunicado.