Vilamoura, uma das principais localidades turísticas do Triângulo Dourado do Algarve, reforça a mensagem de que é um destino de excelência através do lançamento do seu mais recente filme "A Arte de Viver".

O filme surge para recordar que Vilamoura é um refúgio para aqueles que procuram um estilo de vida autêntico, em plena harmonia com a natureza ao mesmo que tempo que desafia o público a imaginar como é viver naquela localização.

Com a maior marina de Portugal – que celebrou o seu 50.º aniversário no ano passado – e uma nova marina para embarcações de grande porte, cinco campos de golfe de renome, mais de 2 km de praia, instalações de classe mundial para equitação, um parque ambiental e uma vida social vibrante durante todo o ano, Vilamoura oferece um estilo de vida que combina beleza natural com luxo moderno e espírito comunitário.

Aproveitando o sucesso da campanha do ano anterior e a identidade renovada da marca Vilamoura, esta segunda campanha explora o conceito de "quiet luxury", que combina harmoniosamente bem-estar, conforto e simplicidade com a beleza natural do destino, a arquitetura inovadora e a excecional qualidade de vida que o destino proporciona.

O filme posiciona Vilamoura como um destino residencial ao longo de todo o ano, retratando um estilo de vida sereno através de momentos íntimos ao ar livre, uma vida comunitária vibrante e interiores espaçosos e repletos de luz.

Com a sua arquitetura única e opções habitacionais diversificadas – desde apartamentos a vivendas – a localidade atende a várias preferências, mantendo uma ligação fluida com o ambiente envolvente.

"Com o nosso segundo vídeo da marca, rico em sensações, voltamos a destacar que a construção de ligações emocionais fortes com a marca é fundamental para qualquer estratégia de marketing bem-sucedida", explica Magdalena Osmola, Diretora de Marketing de Vilamoura, em comunicado. "Estamos a apresentar um destino que o nosso público escolhe ativamente e procura, para além dos projetos que desenvolvemos e das casas que vendemos. Esta edição do vídeo da marca de Vilamoura foca-se na Arte de Viver – aqueles momentos preciosos da vida quotidiana que nos fazem sentir vivos. Captura a alegria encontrada nos prazeres simples da vida, desde a vida ao ar livre sob o sol até às conexões dentro da comunidade, tudo dentro de espaços luminosos e arejados, pensados para viver".

“Em Vilamoura, "The Art of Living" continua", afirma Pedro Ferreira, Diretor Criativo da VML e Chefe de Arte e Cultura. "A equipa captou, em três dias, a essência da luz e das sombras que definem o local, entre momentos de calma e de diversão, da praia à casa", acrescenta.

'A Arte de Viver' estreará em breve no site oficial de Vilamoura e será apresentada nas diversas plataformas digitais, redes sociais e eventos.