Todos os anos, os World Luxury Awards, um dos mais reconhecidos galardões internacionais na indústria hoteleira de luxo, premeiam a excelência neste setor. A cerimónia da edição de 2024 aconteceu no dia 19 de outubro e distinguiu o Art Legacy Hotel e o Áurea by Art Legacy em cinco categorias: Melhor Hotel Gourmet de Luxo de Portugal e Melhor Art Boutique Hotel da Europa, para o primeiro, tendo o segundo sido eleito, a nível europeu, como Melhor Cozinha Portuguesa, Melhor Cozinha de Fine Dining e Melhor Arquitetura de Relevo.

Inaugurado em 2023, o unidade de luxo mostra-se feliz com a premiação que resultou de uma votação pública que contou com mais de 300 mil participantes, entre viajantes e profissionais dedicados a este segmento da hospitalidade.

"Numa altura em que cumprimos quase um ano de abertura, é muito gratificante sermos distinguidos por prémios com este nível de prestígio internacional, no segmento do luxo", partilha em comunicado Carlos Faustino, diretor-geral, Art Legac.

Situado na rua Áurea e com 53 quartos, dos quais sete são suites, o Art Legacy Hotel homenageia o legado histórico e arquitetónico da Baixa Pombalina ao mesmo tempo que aposta no poder da arte decorativa na criação dos seus arrojados interiores.

Chamado a dar nova vida ao edifício, o arquiteto português Luís Rebelo de Andrade rapidamente concluiu que se, por um lado, a fachada era para ser mantida no seu estilo clássico, quase parisiense, por outro, os interiores teriam de ser o oposto: surpreendentes e arrojados. Optou pela marca Moooi – sediada na Holanda e criada em 2001 pelo designer Marcel Wanders – conhecida pelas suas cores

ousadas e padrões exóticos.

"Este é o primeiro 5 estrelas do grupo, onde a arte, glamour e sofisticação estão bem presentes. Por isso, à arte de bem receber, juntamos um serviço pessoal e personalizado, onde nenhum detalhe é deixado ao acaso", completa o diretor-geral.