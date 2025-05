Depois das estrelas, chegam as chaves. O Guia Michelin, amplamente conhecido pela distinção atribuída aos melhores restaurantes do mundo, passa agora também a premiar os hotéis portugueses que oferecem experiências memoráveis, com a introdução das Chaves Michelin. Na sua primeira seleção em Portugal, 55 hotéis foram distinguidos, numa aposta clara na autenticidade, no serviço e no carácter dos espaços.

A distinção máxima – três chaves – foram atribuídas a dois hotéis: Vila Vita Parc e Penha Longa.

“É um lugar onde podemos ter uma experiência muito única em combinação com a nossa equipa que todos os dias tenta elevar essa experiência”, afirmou Kurt Giling, diretor-geral do Vila Vita Parc, quando foi chamado a palco para receber a distinção.

Já Oliver Key, diretor-geral do Penha Longa, partilhou que “estamos sempre a tentar melhorar a experiência no nosso hotel”, afirmando que “temos uma obrigação de elevar o nível da hospitalidade em Portugal, e o país tem-se tornado cada vez melhor.”

Uma nova era no Guia Michelin

“A chave simboliza a abertura de portas para grandes experiências”, podemos ler no ínicio da apresentação conduzida por Nuno Ferreira, responsável do Guia Michelin em Portugal.

Elisabeth Boucher, diretora de Relações Externas do Guia Michelin, ressalvou que “os restaurantes também levam a destinos. E, para usufruir dessas experiências, é muitas vezes necessário encontrar um lugar onde descansar”, levando ao ponto que leva o universo Michelin a apostar neste segmento.

Depois das Estrelas, chegam as Chaves: Guia Michelin distingue 55 hotéis em Portugal. Vila Vita Parc e Penha Longa no topo Nuno Ferreira e Elisabet Boucher créditos: Marta Caldas Barreiro

O Guia conta já com uma base de cerca de 7.000 hotéis em todo o mundo e, em Portugal, foram 55 os selecionados para integrarem a plataforma. Como acontece com as estrelas Michelin atribuídas à restauração, os hotéis podem ser distinguidos com uma, duas ou três chaves, consoante o nível de excelência e singularidade da experiência.

O que faz um hotel merecer uma Chave Michelin?

As distinções atribuídas pelo Guia Michelin assentam em cinco critérios fundamentais, concebidos para reconhecer hotéis que oferecem experiências singulares. Em primeiro lugar, a unidade deve funcionar como uma verdadeira porta de entrada para o destino, espelhando a identidade da região onde se encontra. É também valorizada a capacidade de promover a cultura local, nomeadamente através do design, da decoração e de outros elementos que transmitam o carácter do lugar.

A consistência e a qualidade do serviço ao longo de todo o ano são outro ponto central da avaliação, a par do equilíbrio entre o preço cobrado e a experiência proporcionada ao hóspede. Por fim, cada espaço deve revelar uma identidade própria, marcada pela autenticidade e pela personalidade — atributos que o tornam não apenas distinto, mas verdadeiramente memorável.

Não se trata, sublinha Elisabeth Boucher, de amenities de luxo ou de colchões de última geração. O que está em causa é a sensação de que o hóspede viveu algo inesquecível. “Pode haver percalços, mas o que queremos valorizar é o esforço e o cuidado da equipa em proporcionar uma experiência autêntica”, reforça.

As visitas são feitas por uma equipa de inspetores anónimos, especializados — uns em restauração, outros em hotelaria —, e as decisões são sempre tomadas em grupo. “É por isso que levamos anos a decidir. O processo é exigente e não depende de apenas uma opinião.”

Os hotéis distinguidos em Portugal

Na primeira edição das Chaves Michelin, Portugal contou com 40 hotéis distinguidos com uma chave, 13 com duas chaves e dois com três chaves.

Uma chave: Uma estadia especial

A dos Cunhados e Maceira: Areias do Seixo Hotel

Albernoa: Herdade da Malhadinha Nova

Armamar: Quinta São Jose do Barrilario Douro Wine Hotel e Spa

Arraiolos: VILLA EXTRAMUROS

Aveiro: MS Collection Aveiro - Palacete Valdemouro

Comporta: Sublime Comporta

Encarnação: Aethos Ericeira

Faro: 3HB Faro

Fátima: Luz Charming Houses Fátima

Foros de Salvaterra: Salvaterra Country House & SPA

Funchal: Quinta da Casa Branca

Funchal: Savoy Palace

Grândola: Spatia Comporta

Lamego: The Wine House Hotel - Quinta da Pacheca

Lisboa: Art Legacy Hotel Baixa-Chiado

Lisboa: Bairro Alto Hotel

Lisboa: Brown's Avenue Hotel

Lisboa: Palácio Ludovice Wine Experience Hotel

Lisboa: Santiago de Alfama - Boutique Hotel

Lisboa: Sublime Lisboa

Lisboa: The One Palácio da Anunciada

Lisboa: Pousada de Lisboa, Praça do Comércio

Manteigas: Casa das Penhas Douradas

Manteigas: Casa de São Lourenço

Mesão Frio: Quinta de São Bernardo Winery & Farmhouse

Monsaraz: São Lourenço do Barrocal

Peso da Régua: Torel Quinta da Vacaria - Douro Valley

Ponta Delgada: White Exclusive Suite & Villas

Porto: GA Palace Hotel & Spa

Porto: Hotel Torel Avantgarde

Porto: Maison Albar - Le Monumental Palace

Porto: PortoBay Flores

Porto: Torel 1884

Porto: Torel Palace Porto

Porto: Vila Foz Hotel & SPA

Santo Tirso: Quinta de Silvalde

Seia: Casas da Lapa, Nature & Spa Hotel

Tavira: Colégio Charm House

Vila Nova de Cacela: Conversas de Alpendre

Vila Nova de Gaia: The Yeatman

Duas chaves: Uma estadia excecional

Albufeira: Vila Joya

Funchal: Les Suites at The Cliff Bay - PortoBay

Funchal: Reid's Palace, A Belmond Hotel, Madeira

Funchal: The Reserve Hotel

Lamego: Six Senses Douro Valley

Lisboa: Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Melides: Vermelho Melides

Monforte: Torre de Palma Wine Hotel

Portimão: Bela Vista Hotel & Spa

Vidago: Vidago Palace

Vidigueira: Quinta do Paral

Vila do Conde: The Lince Santa Clara

Vila Nova de Gaia: Vinha Boutique Hotel

Três chaves: Uma experiência extraordinária

Porches: Vila Vita Parc Resort & Spa

Sintra: Penha Longa Resort

Um passo estratégico para o Guia Michelin

A plataforma do Guia Michelin para reservas de hotéis já está disponível em seis idiomas e ambiciona ser a primeira plataforma global independente dedicada a alojamentos de excelência.

“Acreditamos que os nossos utilizadores merecem mais do que apenas um bom quarto. Queremos que encontrem algo memorável, fora do comum”, sublinha Elisabeth Boucher. Além disso, quem reservar através do site do Guia pode contar com benefícios exclusivos, mais um incentivo para quem procura experiências verdadeiramente marcantes.