Olhando-lhe para a forma não será difícil imaginar que na sua origem, na América do Sul, tivesse o nosso abacate o nome indígena de ahuacatl. Traduzindo, significa testículo. Termo que mais tarde, verteria para o espanhol como aguacate.

Em boa verdade este super fruto, dadas as suas características nutricionais, só a partir do século XIX mereceu algum interesse por parte da ´velhinha` Europa que conheceu o abacate através da mão dos espanhóis.

No que à alimentação diz respeito e, particularmente, às características nutricionais , ao abacate, fruto com mais de 30% de gorduras, é reconhecido pelos efeitos benéficos na redução do mau colesterol, por ser uma boa fonte de ferro assimilável pelo organismo, magnésio, rico em açúcares e vitaminas, possuindo um dos mais elevados teores de proteínas e vitamina A entre as frutas.

Wraps de frango, abacate, manga e pêssego

Não precisa de lume, não carece forno e aproveita as sobras de frango de uma refeição anterior. Uma refeição de sabor estival e sem complicações.

Torradas com abacate, pera e queijo fresco

Uma sugestão para iniciar o dia com uma primeira refeição saudável e ligeira.

Abacate recheado com iogurte e delícias do mar

Esta pasta de abacate é um ótimo exemplo de que é possível preparar, em menos de 15 minutos, uma refeição saudável e cheia de sabor. Pode ser servida como refeição mais leve ou como entrada.

Abacate com delícias do mar e maionese de alho

Procura por entradas rápidas, fáceis e com um aspecto fantástico? Esta receita de abacate com delícias é ótima para si!

Dip de abacate e rabanetes

Um petisco saudável que acompanha muito bem uma refeição.