A magia dar-se-á com a água da cozedura do grão-de-bico, a aquafaba. Para a obter apenas precisa do ingrediente já referido. Neste caso, utilize a água de duas latas de grão cozido (400 g cada). Se, optar por cozer o grão-de-bico seco, considere as dicas que aqui lhe deixamos.

Quanto ao grão, não o vai desperdiçar, pode usá-lo na receita que lhe apresentamos abaixo, um apetitoso snacks saudável.

Continuando a preparação da sua mousse, use preferencialmente a água do grão-de-bico fria, deixando-a no frigorífico por 30 a 40 minutos.

Pode, no entanto, partir para a etapa seguinte com o líquido à temperatura ambiente.

Chegou o momento de montar as suas “claras em castelo” a partir da aquafaba. Para obter a consistência pretendida, leve o líquido ao robô de cozinha/batedeira e bata-o até que resulte uma espuma esbranquiçada.

Nessa altura, pare e faça o teste da colher, tal como o faz com as claras em castelo. Com a colher, retire uma porção do preparado do robô/batedeira. Se se mantiver firme, tem a consistência certa e vai transferi-lo para uma taça ampla.

Não verificando esta firmeza, bata mais um pouco.

Neste momento, há um passo determinante para que a mousse fique sedosa. Não junte imediatamente o chocolate derretido (que deve estar morno). Antes, adicione-lhe um pouco da aquafaba em castelo e envolva delicadamente.

Feito isto, vai verter todo o chocolate na taça onde tem a aquafaba em castelo. Envolva até apresentar uma consistência homogénea e delicada.

Cubra a taça com filme de cozinha e leve ao frigorífico por algumas horas (três a cinco horas), até a mousse se apresentar consistente.

Nota: Se optar por incluir açúcar nesta sua mousse (por exemplo, duas colheres de sopa), faça-o gradualmente na fase em que bate as claras.