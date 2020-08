Snack saudável de grão-de-bico

Preparação

Ligue o forno nos 200 ºC.

Escorra bem o grão-de-bico e seque-o com um pouco de papel absorvente.

Numa taça, misture o azeite com as especiarias, as ervas aromáticas e o piripiri.

Adicione o grão-de-bico e envolva bem.

Distribua por um tabuleiro previamente forrado com papel vegetal e leve ao forno durante cerca de 40 minutos, mexendo de vez em quando.

Depois de bem crocante, deixe o grão arrefecer, tempere com flor de sal e sirva com uma cerveja bem fresquinha, ou guarde em frascos com fecho hermético.