Seja porque nos serve nas expressões populares -“Maria vai com as outras” -, porque nos dá exemplo de algo que tarda em resolver-se– em banho-maria -, ou por referência à fé na mãe de Jesus; temos como certo que Maria é nome que colhe as afeições nacionais. Tome-se como exemplo o ano de 2019, período em que Portugal ganhou mais 5198 Marias. O nome preponderou nas escolhas dos novos pais. Isto, de acordo com dados do Instituto de Registos e Notariado.

Há décadas que uma Maria entrou nas casas portuguesas. A bolachinha de farinha de trigo, açúcar e gordura vegetal - entre outros ingredientes - que “vive” nas cozinhas, dentro da caixa das coisas doces e que nos ativa a ligação direta às memórias de infância. Das bolachas trincadas à revelia da autorização dos pais ou daquelas deliciosamente amolecidas, depois de mergulhadas no copo de leite morno.

De tal ordem nutrimos afeto pela bolacha Maria que a tomamos como nossa. Pelo nome e por estar tão enraizada nas nossas vidas, até mesmo nas sobremesas.

Contudo, esta Maria não é criação portuguesa, nem tão pouco do século XX. Maria, a bolacha, nasceu corria o ano de 1874, do outro lado do Canal da Mancha, em Inglaterra. A padaria Peek Freans (ainda hoje existente), comemorou o casamento da grã-duquesa Maria Alexandrovna da Rússia com o Duque de Edimburgo, criando uma bolacha ornamentada, mas de gosto popular.