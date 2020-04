O bolo da avó, para desfrutarmos as coisas simples da vida

O chefe Rui Ribeiro propõe-nos com este bolo da sua amiga Inês um simples exercício: "façam este ou outro bolo simples, peguem num copo de leite, chá ou café e parem! Parem um bocadinho e desfrutem das coisas mais simples e bonitas que a vida nos dá".

Os pudins da avó fazem-se só com 4 ingredientes

A receita é do chefe de cozinha Rui Ribeiro, mas os pudins são da avó da amiga Inês. O importante é serem feitos com carinho e com recurso a apenas quatro ingredientes. O resto, está na receita.

Pudim de ovos caseiro - A receita da avó

Um pudim de confeção ao alcance de todos. Não tem segredos esta delícia que nos conquista à mesa.

Bolo de iogurte de morango, a eterna receita da avó

Um clássico entre os bolos caseiros de fácil produção. A família vai adorar.

Bolinhos de ovos e limão da avó

De volta aos bolinhos secos, estes para acompanhar um chá de fim de tarde.