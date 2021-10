Pudim de ovos caseiro. A receita da avó

Preparação

Pré-aqueça o forno nos 180 ºC.

Pudim: junte os ovos inteiros com o açúcar previamente bem misturado com a farinha Maizena. Acrescente, de seguida e lentamente, o leite ainda morno, anteriormente fervido com a casca de limão.

Coloque na forma e leve ao forno, em banho-maria, por 50 a 60 minutos.

Para o banho-maria no forno: ligue o forno à temperatura indicada na receita e introduza um recipiente com água quente. Dentro deste recipiente, coloque aquele – ex. forma - que contém os ingredientes que pretende cozinhar. Importante - a água não deverá ultrapassar o primeiro terço de altura do recipiente que contém os alimentos a cozer.

Leve ao frigorífico pelo menos seis horas.

Caramelo: verta a água sobre o açúcar que colocou uma caçarola em lume brando. Não mexa, deixando o açúcar derreter (ponte de pérola) e ganhar cor até apresentar o característico tom caramelizado. Com o caramelo ainda quente, untar uma forma de pudim.