Porque é que os bons chocolates são mais caros?

Porque o bom chocolate dá muito trabalho. O cacau, desde a plantação até ao fabrico do chocolate, sofre inúmeras transformações. A planta do cacau (de seu nome científico Theobroma cacao, que significa “bebida do deuses”) só se dá bem em terras quentes e húmidas, à volta do Equador.

Originário do México, o fruto apresenta uma polpa branca gomosa, utilizada em licores e outros derivados. A semente tem 50% de cacau e 50% de manteiga de cacau, tão boa que por vezes é mais cara que o próprio cacau. Uma gordura vegetal cuja produção é quase inteiramente absorvida pela indústria cosmética. Por isso, os chocolateiros muitas vezes utilizam substitutos, para não encarecer o produto final.

Como reconhecer um bom chocolate?

Há que saber ler os ingredientes. O cacau deve ser o principal ingrediente. O chocolate negro deve ter pelo menos 60% de cacau e o chocolate de leite pelo menos 30% de cacau. O açúcar em primeiro lugar na lista de ingredientes é sinal de disfarce para a pouca quantidade de cacau ou para a sua má qualidade. A gordura deve ser proveniente da manteiga de cacau e não de outros compostos vegetais ou animais.

Na composição do chocolate também pode figurar a lecitina de soja, como emulsionante e a baunilha como aroma.

Quanto tempo dura um chocolate?

Mesmo quando apresenta uma cor baça, o chocolate pode durar anos e ser utilizado em receitas. O chocolate de leite dura uns seis meses e o de praliné menos.

Já os bombons devem ser consumidos num prazo de três semanas.

Qual a melhor altura para degustar um bom chocolate?

O bom gourmet degusta o chocolate pelas cinco, seis da tarde; ou pelas onze da manhã. Ou seja, quando o palato está limpo de sabores.