Estas substituições são sugeridas do ponto de vista dos resultados que pretendemos obter na cozinha com o uso dos ovos, seja pelo crescimento das receitas, seja pela textura, não substituem o sabor nem as propriedades nutricionais do ovo. Trazem-nos novos nutrientes e também a certeza de um consumo responsável, quando os ovos que temos disponíveis não são provenientes de produção biológica e free range.

“Ovos” de linhaça ou chia

Use uma proporção de uma colher de sopa de linhaça moída para três colheres de água. Misture e deixe repousar uns minutos, irá formar-se uma goma em tudo semelhante à textura do ovo batido.

Este preparado substitui os ovos na confeção de todas as receitas, sendo que temos as propriedades positivas do consumo da linhaça (das principais é a presença de Ómega-3). Se optar pela chia o processo é igual, mas estas sementes não precisam de estar trituradas.

Aquafaba

Este preparado mágico resulta do processo de cozedura do grão. É o substituo perfeito das claras em castelo. Pessoalmente, prefiro muito mais o seu resultado, é mais leve e também bem mais nutritivo – com as vitaminas e minerais desta leguminosa poderosa.