Torradas com abacate, pera e queijo fresco

Preparação

Numa tigela colocar o abacate e esmagar muito bem com ajuda de um garfo.

Juntar um fio de mel e umas gotas de limão.

Torrar as fatias do pão e barrar com o triângulo de queijo. De seguida barrar com o abacate, cortar a pera em cubos, colocar por cima as fatias do parmesão e um fio de azeite.