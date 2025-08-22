A Street Smash Burguer, já conhecida em Portugal pelos seus oito espaços espalhados entre Lisboa e Porto, abriu no passado dia 19 de agosto, as portas do seu mais recente restaurante em Cascais, na Rua Afonso Sanches, 71D. Reconhecida pela consistência dos seus produtos e pelo ambiente convidativo, a marca reforça agora a sua ligação à comunidade local.

“Desde sempre sentimos um pedido constante dos nossos clientes para estarmos em Cascais. Muitos viajavam até Lisboa apenas para nos visitar, e percebemos que era o momento certo para trazer a Street aqui”, explica Beatriz Santillana, fundadora da marca, em comunicado.

O novo espaço foi concebido para refletir a energia da vila: luminoso, confortável e com detalhes que remetem à essência de Cascais. De acordo com os responsáveis, cada abertura anterior serviu de aprendizagem, e todo esse conhecimento foi aplicado neste restaurante, mantendo a filosofia da marca, que justificam ser qualidade sem compromissos.

Como já vem sendo habitual, os primeiros 100 clientes receberam um hambúrguer gratuito. “É uma forma de agradecer àqueles que nos apoiam desde sempre ou que acompanharam a evolução do espaço de perto. Queremos começar a nossa história em Cascais com eles”, acrescenta.