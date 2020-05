Abacate recheado com iogurte e delícias do mar

Preparação

Colocar o ovo, à temperatura ambiente, num tacho e cobrir com água fria de modo a que a o ovo fique cerca de 2 cm abaixo da superfície.

Assim que a água começar a ferver, contabilizar 12 minutos deixando cozer o ovo em lume baixo.

Assim que o ovo estiver cozido – e descascado - cortar o abacate ao meio e retirar o caroço.

Com ajuda de uma colher, retirar a polpa do abacate e colocar numa taça.

Adicionar o sumo do limão, o ovo cozido, as delícias do mar e o iogurte natural.

Com ajuda de um garfo, “esmagar” todos os ingredientes de forma a obter uma basta homogénea mas com textura.

Temperar com sal e pimenta rosa moída na hora.

Dividir a pasta de abacate pelas duas metades do abacate.

Antes de servir, terminar com microvegetais de mostarda e temperar com um fio de azeite e grãos de pimenta rosa a gosto.