Lucas Dutra vive um momento muito feliz na sua vida. O jovem ator integra o elenco do filme 'Hotel Amor', protagonizado por Jessica Athayde, e que já está em cena nos cinemas. Foi precisamente no evento de antestreia da trama que Lucas Dutra foi entrevistado por Pedro Capitão para o programa 'V+Fama'.

Inicialmente, o artista, de 25 anos, falou sobre a sua personagem no filme. "Eu acho que ele é super bem intencionado, quer fazer tudo muito bem, é das pessoas neste filme que tem mesmo vontade de trabalhar, atenção, ele tem mesmo vontade de ser bom naquilo que faz ao contrário de muita gente no resto do hotel. Só que ele tem muita vontade, mas pouco jeito, muito pouco jeito para ajudar, então só faz porcaria. Tenho mesmo pena dele", disse, entre risos.

Questionado sobre quem levaria para o 'Hotel Amor', Lucas respondeu que seria a namorada, Inês Monteiro, embora escolhesse uma outra estadia. O entrevistado assegurou que "está muito bem" e que está "muito feliz".

Sobre a hipótese de "casamento", Lucas Dutra notou que "ainda falta um bocadinho", contudo, não coloca a possibilidade de lado. "Ainda falta um bocadinho para o casamento. Nunca se sabe para onde o amor nos leva, mas seja para onde for está-me a levar para um sítio muito feliz", sublinhou.

Já sobre a antiga namorada, Madalena Aragão, Dutra assegurou que "ficou tudo muito bem resolvido". "Somos profissionais, gostamos muito de trabalhar. Uma coisa que é boa é nós conseguirmos trabalhar neste meio, fazer amizades, ter relações e mesmo assim as pessoas continuarem a darem-se todas bem, acho que isso é o mais importante", assume.

Lucas Dutra e Madalena Aragão terminaram o namoro em julho de 2024, conforme a atriz confirmou durante a Festa de Verão da TVI. Pouco tempo depois, a artista foi vista em clima de grande cumplicidade com o jogador de futebol João Neves, que na altura jogava no Benfica e que entretanto passou para o PSG.

Isabel Figueiras elogia o casalinho Lucas Dutra e Inês Monteiro

Depois de assistir à entrevista de Pedro Capitão a Lucas Dutra, Isabel Figueira, uma das comentadoras do programa 'V+Fama', teceu os mais diversos elogios ao ator com o qual teve a oportunidade de trabalhar na novela da TVI 'Cacau' (2024).

"Adoro pessoas bem resolvidas e tenho um carinho enorme pelo Lucas. Trabalhei com ele na última novela, a 'Cacau', e foi espetacular. Fico muito contente que ele esteja feliz. Gosto também muito da Inês Monteiro, tem um percurso muito engraçado, ela fez uma curta e ganhou prémios com ele, o Lucas também tem um lado empreendedor, quem sabe os dois façam uma junção e construam projetos", realçou.

"Fico muito contente que ele esteja bem resolvido, que esteja feliz. Que esta relação com a Inês Monteiro lhe traga as alegrias que ele merece, porque ele é genuinamente um miúdo com muito talento, é boa pessoa e tem muito caráter", completou.