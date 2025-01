Localizado no coração na aldeia histórica de Sortelha, na Beira Interior, o alojamento turístico Story Studio Sortelha conta com 17 unidades, disponíveis nas tipologias T0, T1 e T2. A arquitetura combina a traça de séculos pretéritos com soluções contemporâneas. “Cada alojamento está equipado com kitchenette, lareira a biotenol e piso radiante”, informa a equipa do Story Studio Sortelha.

Durante a estadia, os hóspedes poderão explorar Sortelha, local propenso ao romance, no seio de muralhas. O castelo oferece vistas largas sobre a paisagem envolvente, enquanto o Largo do Corro, com a icónica Casa Número Um, propicia encontros a dois.

Surpreender a cara-metade numa aldeia beirã com história créditos: Divulgação

Para os mais aventureiros, os trilhos pedestres pela natureza envolvente são uma oportunidade para fortalecer a ligação com a natureza. À noite, o céu estrelado — livre de poluição luminosa — convida a contemplar o infinito, num ambiente que parece feito à medida para os corações apaixonados.

A experiência é ainda enriquecida pela gastronomia local. Nos restaurantes da aldeia, poderão ser saboreados pratos típicos, como o Veado guisado ou o Arroz de lebre, servidos num ambiente caloroso que convida à partilha e ao aconchego.