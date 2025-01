Entre 17 e 23 de fevereiro de 2025, o Grupo Solverde Casinos & Hotéis convida-o a uma experiência de relaxamento com a Solverde SPA Week, uma oportunidade para cuidar de si e dedicar tempo ao bem-estar. Durante esta semana, poderá desfrutar de massagens e tratamentos a preços exclusivos nos spas dos hotéis Solverde.

Os tratamentos estão disponíveis em três localizações. No Hotel Solverde Spa & Wellness Center, junto ao mar em Vila Nova de Gaia, encontra um espaço que combina serviços de spa com um ambiente sereno. No Hotel Algarve Casino, situado na Praia da Rocha, poderá relaxar enquanto aprecia uma vista inspiradora sobre o Atlântico. Já no Hotel Casino Chaves, rodeado por paisagens naturais, a tranquilidade da natureza junta-se à experiência de spa para criar momentos únicos.

A iniciativa oferece massagens e serviços desenhados para proporcionar relaxamento e equilíbrio, com condições especiais que tornam a experiência ainda mais apelativa. Além disso, os tratamentos adquiridos durante esta campanha poderão ser utilizados até 90 dias após a compra, permitindo-lhe planear o momento ideal para desfrutar do seu tempo de pausa.

As propostas para esta semana incluem pacotes que aliam diferentes serviços de spa, como massagens, tratamentos faciais e acesso a circuitos de hidroterapia, piscinas interiores, sauna, jacuzzi e banho turco. Os valores são acessíveis, oferecendo opções como massagens combinadas com acesso às instalações de spa por preços que começam nos 50€.

Esta iniciativa é uma oportunidade para cuidar de si ou para oferecer uma experiência de bem-estar a quem mais gosta. Mais informações sobre a Solverde SPA Week 2025 podem ser encontradas no site oficial do Grupo Solverde Casinos & Hotéis.