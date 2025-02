Localizado junto aos jardins do hotel e do lago de água salgada, é no Soma Spa, que o "Contos de Fadas" ganha vida, com diversos tipos de programas. A massagem "Pequena Sereia" (65€) é ideal para relaxar. Com o nutritivo óleo de camélia japonesa, este tratamento permite que os mais pequenos descansem após um dia de brincadeira. Para aqueles que precisam de renovar as energias depois de um dia de atividades, o espaço sugere a massagem "Super-Herói"(65€) , que vai da cabeça aos pés.

O "Contos de Fadas" ainda disponibiliza um tratamento facial, o "Princesa Brilho Real"(70€), que é feito apenas com produtos naturais e adequados aos mais novos. Todas as massagens têm a duração total de 25 minutos.

Existe ainda uma massagem para pais e filhos que tem a duração de 45 minutos, a "Um conto de Fadas" (220€).

Segundo o comunicado de imprensa da unidade, o "serviço pretende familiarizar os mais novos com os cuidados pessoais e de relaxamento desde cedo, servindo como uma vantagem educacional única". Os tratamentos estão disponíveis para crianças a partir dos 4 anos.

O Soma Spa oferece, também, tratamentos exclusivos para adultos. Um espaço que proporciona uma viagem única e revitalizante, que utiliza métodos inspirados nas termas dos antigos gregos e com técnicas específicas orientadas para os resultados.

Envolto pela natureza e com lago privado, o Domes Lake Algarve – Autograph Collection conta com um passadiço de madeira de 1,2 km com acesso a espaços verdes, pérgulas de observação, bares e restaurantes, envoltos no aroma de figueiras e amendoeiras. Com quatro piscinas distribuídas pelo hotel, conta com uma piscina de areia natural, uma interior e outra exterior de água aquecida.

Considerado "Marca de Resort Líder Mundial 2024" pelos World Travel Awards, este hotel de luxo de inspiração mediterrânica segue a linha do conceito de alta qualidade dos Domes Resort, nas ilhas

gregas.