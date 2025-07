O Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo, transforma o Piso 1 num ponto de encontro entre tradição e criação, com a realização do "Pulsar Viana Market". O evento decorre entre 6 e 24 de agosto e antecede a Romaria d’Agonia.

O mercado conta com a participação de duas marcas portuguesas ligadas à moda e à cultura regional. A Vian’Arte, inspirada no lenço e no traje minhoto, e a É D’BIANA, com foco em acessórios e vestuário, apresentam as suas novas coleções no dia 15 de agosto, às 19h00.

A programação inclui ainda três oficinas criativas gratuitas. A 9 de agosto, pelas 15h00, realiza-se um atelier de malas de mão. No dia 13, à mesma hora, é possível criar uma peça de roupa simples. Ambas as sessões requerem inscrição prévia e a participação está sujeita à disponibilidade de lugar, sendo necessário levar uma máquina de costura.

A 23 de agosto, também às 15h00, decorre uma oficina de colares artesanais, com entrada livre e limitada a oito participantes. Todo o material será fornecido, incluindo um kit com instruções.