Ukra, cujo verdadeiro nome é André Filipe Alves Monteiro, foi tema na crónica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI. Em destaque e debate esteve o mais recente vídeo partilhado pelo antigo futebolista nas redes sociais.

A surpresa hilariante na festa de 18 anos da filha

"Achei muito divertido. Achei muito engraçado", começou por enaltecer Cláudio Ramos ao comentar o vídeo que mostra a surpresa hilariante que Ukra fez à filha na festa que celebrou os 18 anos de Kika Monteiro.

No momento em que a jovem adolescente se preparava para soprar as velas e cortar o bolo de aniversário, o pai surgiu ao seu lado vestido como um militar e de caçadeira em punhos.

"Depois de 18 anos de treino intensivo, a recruta Kika Monteiro está pronta para sair do quartel… mas com um aviso. O Comandante continua ao serviço, armado até aos dentes (de amor). Aproveita e desfruta a vida, minha filha… mas nunca te esqueças: o pai estará sempre em modo vigilância", declarou o pai babado ao mostrar as divertidas imagens nas redes sociais.

Veja na galeria as hilariantes imagens da surpresa que Ukra fez à filha.

A reação emotiva da filha

Kika, como é tratada por familiares e amigos, reagiu à surpresa do pai enviando um vídeo para o programa 'Dois às 10', da TVI, através do qual explica como tudo aconteceu.

"Primeiro tenho de começar por dizer que foi inesperado, tanto para quem viu como para mim. Porque isto foi combinado minutos antes do corte do bolo e nada estava planeado antes. Acho que, lá no fundo, vai ficar na minha memória e na memória de toda a gente que lá esteve, porque não é todos os dias que vemos uma coisa assim. Mas tendo o pai que tenho, há sempre que esperar uma ideia fora da caixa.

Agradeço imenso ao meu pai por ter estas ideias loucas, porque sem ele nada seria tão extraordinário."

Prante as palavras da filha de Ukra, apresentador e comentadoras presentes em estúdio mostraram-se derretidas. Cláudia Jacques, que hoje fez companhia a Luísa Castel-Branco e Cinha Jardim nos comentários, ficou até de lágrimas nos olhos.

A confissão de Cláudio Ramos: "Pensava que eras gay"

Ao falar sobre Ukra, Cláudio Ramos acabou por fazer uma confissão inesperada a respeito do antigo jogador de futebol.

"Ele é um homem muito interessante, ele já foi aqui nosso convidado. Eu pensava que ele era gay. [...] Disse-lhe na cara, perguntei-lhe", confessou o apresentador, para espanto das comentadoras.

"Ele veio com a mulher, o que eu lhe disse foi: 'desculpa, mas eu pensava que eras gay'", citou, lembrando o momento - que acabou por revelar-se divertido.

"A namorada disse logo: 'ai não é não, garanto'", recordou ainda Cláudio Ramos, que na época recebeu Ukra a propósito dos vídeos que este faz para a rede social TikTok.