Com a chegada do verão, os incêndios voltaram a deflagrar em vários zonas do país. E este foi um tema que Fernando Rocha fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde se mostrou revoltado com o crime de fogo posto e sugeriu alteração na legislação.

"Meus amigos, estou aqui num local muito especial. Ali ao fundo, o que vocês estão a ver é a cidade do Porto. Vê-se daqui. Está um bocado nevoeiro, mas de onde é que vem este nevoeiro? Olho para o céu e não vejo nuvens... E viramo-nos para São Pedro da Cova, que é o pulmão da cidade, e olhem esta m**** que está aqui a acontecer. É todos os anos a mesma m****", começou por dizer num vídeo que publicou na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 30 de julho, e onde mostra precisamente um incêndio na zona norte do país.

"Já sabemos que isto é negócio. São empresas que beneficiam com esta m****. Por que não se muda a legislação do país? Uma multa pesada não chega. O que eles lucram com os incêndios paga a multa e ainda metem dinheiro ao bolso. No meio deste negócio todo morrem bombeiros, civis... É todos os anos a mesma coisa. É só ver as notícias", acrescentou.

"Tenho uma ideia. O que acham de quando alguém incendiar, pegar no gajo e amarrar numa árvore", sugeriu de seguida, mostrando-se completamente revoltado com quem pratica tal crime.

"Quando as pessoas souberem que têm consequências pesadas, vão acabar com esta m****, sejam as empresas, sejam os incendiários. É que é todos os anos a mesma coisa. Isto deixa-me revoltado. Há anos que isto está assim e a legislação continua a ser levezinha para os prevaricadores", frisou, por fim.

O tema, como seria de esperar, gerou várias reações na caixa de comentários da publicação de Fernando Rocha.

De referir que esta quinta-feira, dia 31 de julho, mais de 1.600 operacionais estão empenhados no combate a sete incêndios "significativos" em curso em Portugal.

Os que estão a mobilizar mais operacionais são os incêndios em Arouca (620), Ponte da Barca (424) e Penafiel (173).