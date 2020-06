Nos dias de maior caor recomenda-se que prefira refeições leves, com alimentos ricos em água, fibras, vitaminas e minerais.

Fazer refeições regulares ao longo do dia - privilegiando os hortícolas nas refeições, em salada e sopas frescas -, a fruta como sobremesa e refeições intercalares são ainda alguns conselhos a seguir para enfrentar as temperaturas mais elevadas.

Siga estas 5 recomendações:

Mantenha-se hidratado

O consumo de água recomendado para um adulto saudável é de 1,5 litros por dia, o equivalente a cerca de 8 copos. No entanto, as temperaturas mais altas aumentam as necessidades de ingestão de água. Para garantir uma correta hidratação, é importante que ao longo do dia ingira água de forma regular, mesmo sem sentir sede, não só como bebida, mas também através da ingestão de frutas e hortícolas, cruas ou em forma de sopa. Lembre-se que as bebidas alcoólicas para além dos potenciais malefícios, não são aconselhadas para matar a sede.

Reinvente a sua água

Aromatize a água adicionando pedaços de fruta, hortícolas, ervas aromáticas ou especiarias, ou transforme-a numa infusão fresca, usando a sua imaginação no grande universo de ervas. São excelentes alternativas saudáveis à água, mas não adicione açúcar!

Prefira fruta da época e nacional

A nossa fruta desta época do ano caracteriza-se por conter um elevado teor de água, como é o caso da melancia, meloa, melão, ameixas e os pêssegos. São alimentos de eleição para sobremesas e lanches coloridos, refrescantes e saudáveis.