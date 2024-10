O Vila Vita Spa by Sisley Paris, situado em Lagoa, Algarve, voltou a ser distinguido como Portugal's Best Resort Spa, nos World Spa Awards 2024. Esta é a quinta vez que o spa de luxo obtém este reconhecimento, solidificando a sua posição de liderança na indústria global do bem-estar.

O spa do resort algarvio membro da The Leading Hotels of the World oferece uma vasta gama de tratamentos que combinam técnicas científicas avançadas com produtos naturais de alta qualidade.

Vila Vita Spa by Sisley Vila Vita Spa by Sisley créditos: Divulgação

Nas mais recentes adições do menu, encontra-se o Icoone (novo tratamento indolor e não invasivo para rosto e corpo, que ajuda a melhorar o aspeto da pele e reduz o aparecimento de celulite), e o Indiba (técnica de medicina regenerativa, acelera a recuperação de lesões, e é também utilizada nas áreas da estética, beleza ou saúde íntima). Estes tratamentos recorrem a tecnologias escolhidas por alguns dos spas e clínicas mais exclusivos e luxuosos do mundo e conquistaram de novo os votantes dos prémios que celebram a excelência no que toca a tratamentos e técnicas de luxo, profissionais de spa e hóspedes de todo o mundo que vão votando nas experiências e ofertas que mais os marcaram ao longo do ano.

Arquitetonicamente o espaço é inspirado nas grutas marinhas do Algarve, com 14 salas de tratamento e um estúdio com aulas de ioga privadas e em grupo, incluindo ioga aéreo. Sessões de tratamento com especialistas internacionais, como o Dr. John Sanchéz em Medicina Chinesa ou Achyuta Veda em Ayurveda, estão disponíveis em regime de residência em determinadas alturas do ano. Tem ainda um estúdio HYPOXI®, o único do género em Portugal, com um método inovador de modelação corporal que combina exercício de baixo impacto com tecnologia de vácuo e compressão, visando eficazmente as áreas de gordura localizada.

Aberto durante todo o ano, e com uma agenda intensa, o spa acolhe todos os que se preocupem com o bem-estar. Nos próximos meses acolherá, por exemplo, workshops de dicas de manicure para adolescentes ou de cuidados da pele, bem como uma oferta especial de Outono com Hypoxi.