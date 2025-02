No Talise Ottoman, um dos maiores spas do mundo, há rituais revigorantes, spa exclusivo para casais e piscinas instagramáveis

Se é amante de spas, está de passagem pelo Dubai e procura uma experiência diferenciadora de bem-estar, não deve deixar de visitar aquele que é considerado o maior spa do Médio Oriente e um dos maiores do mundo. Inaugurado em 2011, ao entrarmos no Talise Ottoman somos convidados a recuar aos tempos áureos do Império Otomano e a descobrir rituais tradicionais centenários que são transportados para o século XXI com a autenticidade de antigamente. Instalado no interior do hotel de cinco estrelas Jumeirah Zabeel Saray, neste refúgio de wellness com 8200 m² os visitantes têm à sua disposição 42 salas de tratamento e um vasto leque de massagens, tratamentos faciais e experiências hammam para relaxar corpo, mente e espírito seja sozinho, em casal ou em família.

Se pretende um momento de relaxamento autêntico, não deve deixar de experimentar um dos seus tratamentos de inspiração turca: o Royal Ottoman Hammam. Este distingue-se por ser realizado no interior quente de um dos três hammams disponíveis no piso térreo - exclusivo para homens e mulheres - e que, durante séculos, funcionaram como um ponto de encontro e de socialização na cultura turca.

Talise Ottoman Spa créditos: Talise Ottoman divulgação

Neste tratamento de assinatura, os hóspedes são convidados a deitar sob uma goebekta – uma pedra aquecida de formato octagonal instalada no centro da sala coberta com panos – e onde permanecem deitados durante praticamente toda a sessão.

A tradição manda que tudo comece com uma esfoliação corporal com a luva turca kese, que pode causar um leve desconforto inicial, mas garante uma limpeza profunda incomparável. Em seguida, panos embebidos em sabão são usados para limpar e massajar o corpo dos pés à cabeça, criando uma abundante nuvem de espuma através de uma técnica de torção.

O Royal Ottoman Hammam inclui várias descargas de água quente, retiradas das kurnas – pequenas bacias de mármore espalhadas pelo espaço – e despejadas pelas terapeutas sobre o corpo dos clientes, marcando as diferentes fases do ritual.

Neste ambiente onde luxo e tranquilidade se fundem, abra os olhos e aprecie a arquitetura inspirada no esplendor do Império Otomano, com paredes de mármore, tetos trabalhados e candeeiros majestosos que encantam à primeira vista.

Talise Ottoman Spa créditos: Talise Ottoman divulgação

Antes da etapa final, onde uma mistura de mel, lavanda e sementes de sésamo hidrata e suaviza a pele, há ainda um momento dedicado ao cuidado capilar, com lavagem e aplicação de máscara hidratante. Para um verdadeiro renascimento, a experiência de 60 minutos termina com um revigorante banho de água fria, estimulando a circulação sanguínea.

A experiência é finalizada no Royal Majlis, um zona de relaxamento ampla com diversas cabines privadas compostas por sofás e almofadas, onde os hóspedes podem descontrair e deixar-se envolver pelo cheiro a jasmim-manga selvagem após o tratamento. Para aconchegar o estômago, é servido um copo de iogurte típico e um mix de cajus, alperces e tâmaras para desfrutar sem pressa nesta atmosfera intimista. Para terminar em beleza, não deve deixar de dar um mergulho no jacuzzi de azulejos azuis que é a grande estrela deste espaço que, devido à sua sumptuosidade e jogo de luzes intimista, reúne os elementos necessários para um momento digno de Instagram.

Talise Ottoman Spa créditos: Reinhard Westphal/Divulgação

Dar um mergulho numa das duas piscinas interiores de talassoterapia de água salgada aquecida, descontrair numa das oito saunas, experimentar o ginásio ou dar um salto ao salão de beleza são outras áreas do spa que não deve deixar de experimentar durante a sua visita.

Outro dos destaques do Talise Ottoman, que conta com distinções como “Hotel Spa of the Year” pelo Leaders in Hospitality Awards (2024) e “World Spa Award” (2022), vai para a mezanine onde encontrará um piso exclusivo para casais que pretendem viver uma experiência de relaxamento a dois. Romance 1001 Roses (120 minutos), que combina um ritual de banho com uma massagem de uma hora, ou Couples Royal Hammam (60 minutos), composto por uma esfoliação corporal com direito a um tratamento com rosas e ouro, são algumas das opções disponíveis nesta zona VIP que também inclui um café, o Ixir, onde pode desfrutar de snacks durante a estadia. E a melhor parte? É que este piso pode ser seu e da sua cara-metade durante umas horas mediante reserva.