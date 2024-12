O ano 2025 aproxima-se a passos largos e com ele, a resolução de finalmente dedicar tempo ao autocuidado. "É desta que vou visitar um spa", pode e deve ser uma dessas resoluções. A nossa sugestão é visitar um exemplo de city spa, em Lisboa.

Composto por salas de tratamento, sauna, ginásio, o Tranquility Water Lounge, e uma sala de relaxamento, o spa do The Vintage Hotel é um retiro sereno, pensado para hóspedes e não hóspedes. Alojado no piso -1, o espaço destaca-se pelo ambiente envolvente e luxuoso, com uma iluminação suave e uma decoração em tons de bronze e madeira que transmitem tranquilidade.

Se o ambiente já é um convite ao relaxamento, a cereja no topo do bolo é a impressionante escultura de vidro suspensa sobre o Tranquility Lounge, criada pela artista Branca Cuvier. As paredes do ginásio também não ficam atrás, com pinturas da mesma artista, que nos desafiam a ativar corpo e mente num cenário visualmente apelativo.

Coisas a experimentar em 2025: é desta que visito um spa créditos: Divulgação

A oferta do spa inclui tratamentos holísticos, massagens e rituais de beleza, com produtos da EssenciAroma, uma marca portuguesa que trabalha exclusivamente com ingredientes biológicos e naturais. “A vantagem da aromaterapia é o facto de a pessoa tentar encontrar o cheiro que se adapta ao mood daquele dia”, explica Ana Veloso, da EssenciAroma.

Confesso que já me imagino a escolher os óleos essenciais que refletem o meu estado de espírito. Esta personalização não só eleva o tratamento como garante um toque especial a cada visita. Carla Castanheira, head of wellness & spa do The Vintage Hotel, reforça a importância de garantir qualidade e sustentabilidade: “Não garantir a qualidade de um óleo essencial pode resultar numa experiência catastrófica para um cliente. E a questão da sustentabilidade também é fundamental, tal como a certificação de todos os produtos. Procurávamos algo biológico e português, e a EssenciAroma cumpre tudo isso”.

Depois dos tratamentos, chega o momento de relaxar na sala de relaxamento, com vista para o Tranquility Water Lounge. Aqui, os visitantes podem degustar um chá biológico, servido numa louça artesanal criada pela ceramista Cecile Mestelan.

Spa The Vintage Hotel Horário: das 10h às 20h Morada: Rua Rodrigo da Fonseca 2, 1250-191 Lisboa Contacto: 21 040 5400

E para quem procura uma experiência verdadeiramente diferente, comece pelo tratamentos de assinatura, a partir de 65€. Parece a definição de começar o ano com o pé direito — ou melhor, com o corpo todo em sintonia.

Entre a atenção aos detalhes, a conexão com artistas locais e a dedicação ao bem-estar com produtos biológicos, este spa em Lisboa é um convite para abraçar o novo ano com tranquilidade e renovação. Se 2025 é o ano para experimentar coisas novas, esta será uma experiência que deixará marcas... de bem-estar.

Alguém se junta para cumprir esta resolução?