Saturno, o velho senhor do tempo, termina agora a sua travessia por Peixes. E o que fica é uma sensação silenciosa, como se algo invisível nos tivesse atravessado por dentro. Durante dois anos, estivemos submersos. Fomos puxados para as profundezas das águas do inconsciente, onde não há chão e o tempo não segue qualquer lógica.

Saturno em Peixes não ensinou em voz alta, foi silencioso. Desceu, passo a passo, as escadas que conduzem ao mundo submerso do inconsciente. Ensinou-nos, em silêncio, que não temos controlo. E, no meio dos seus silêncios, que doíam mais do que mil palavras, vimos o nosso ego estilhaçar-se sob o peso da sua mão severa. Foi um tempo em que muitos se sentiram sozinhos, mesmo rodeados de pessoas; em que estruturas ruíram uma após a outra, sem qualquer possibilidade de reconstrução. Fomos obrigados a confiar no invisível, a tocar o sagrado com a carne exposta.

E agora, a 25 de maio, Saturno atravessa o umbral. Deixa para trás o oceano informe de Peixes e acende o fogo primordial de Carneiro. A névoa dissipa-se e, mesmo ainda confusos e sem rumo, começamos a erguer-nos para uma nova jornada.

É a grande transição do sofrimento silencioso para a ação.

Saturno em Carneiro é como o guerreiro que se levanta após anos de recolhimento. Mas não regressa da mesma forma, carrega as marcas deixadas pela travessia. Traz consigo a sabedoria de quem olhou o abismo e não se deixou enlouquecer. Carrega em si o brilho do fogo que o impele a uma nova missão.

Agora, o silêncio transforma-se em movimento. O aprendizado espiritual precisa de ser manifestado no mundo das formas. Aquilo que foi intuído nos sonhos, nas lágrimas, nas noites sem respostas e mal dormidas, deve agora encontrar uma direção clara e consciente. Saturno em Carneiro exige que sejamos canais lúcidos daquilo que amadureceu em nós. Já não se trata de “esperar pelo momento certo”, mas de decidir começar, e tornar visível o invisível através das próprias ações.

Esta mudança pode ser vivida como alívio por muitos, especialmente por aqueles signos que mais sentiram o peso psíquico de Saturno em Peixes: Peixes, Gémeos, Virgem e Sagitário. É como sair de um quarto sem janelas e, finalmente, voltar a respirar. Mas esse alívio é uma transição. Aquilo que foi aprendido nas sombras precisa agora de ser vivido à luz do sol. A dor transforma-se em direção e foco, em determinação e conquista.

Saturno em Carneiro traz à consciência o arquétipo do guerreiro, aquele que não luta apenas por algo, mas por princípios que se recusa a trair. É o samurai, que compreende que agir é uma forma de oração feita através do corpo. A missão agora é começar, reconstruir e enraizar.

Iniciamos uma travessia iniciática que promete força para recomeçar àqueles que, em Peixes, escutaram o chamado.

Um novo grande ciclo de 29 anos tem início. O que Saturno nos pede é consciência na caminhada.