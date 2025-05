No dia 25 de maio de 2025, Saturno despede-se das águas profundas de Peixes para ingressar no fogo primordial de Carneiro. A transição é simbólica e espiritual, marcando o fim de um ciclo em que fomos obrigados a aprender a entrega, a fé e a transcendência e o início de um período que exige presença, impulso e responsabilidade sobre as próprias escolhas e o próprio caminho.

Saturno em Carneiro não é subtil, ele pede urgência, é direto e vital. Ele pede estruturas mais firmes sobre quem somos, sobre a nossa própria identidade. Ele cobra consciência e convida-nos a iniciar uma nova fase da vida, com mais maturidade, intenção e compromisso com a nossa própria verdade.

Da rendição à ação: a mudança vibracional

Durante os últimos anos, com Saturno em Peixes, fomos chamados a mergulhar na vulnerabilidade, a aceitar o que não tem controle, a trabalhar as feridas relacionadas ao abandono e ao cansaço emocional. Para muitos, foi um tempo de dissolução de certezas, de encerramentos silenciosos, de despedidas internas e de fé testada.

Agora, com a entrada de Saturno em Carneiro, abre-se um novo portal: o do recomeço. Carneiro é o primeiro signo do zodíaco e traz em si, o arquétipo do nascimento, do guerreiro e do pioneiro. Saturno constrói através do elemento fogo — o fogo da iniciativa, da coragem e da escolha consciente. Mas que ninguém se iluda: Saturno em Carneiro não é impulso sem consequência. Ele exige que cada passo tenha intenção, que cada ação tenha fundamento e que cada batalha tenha um propósito verdadeiro.

Como trabalhar este trânsito na prática?