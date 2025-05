A partir do dia 25 de maio, Saturno e Neptuno caminham de mãos dadas através de Carneiro, indicando um período de profunda reestruturação das nossas ações, sonhos e da forma como iniciamos novos caminhos.

Saturno, senhor do tempo e da maturidade, encontra Neptuno, deus dos oceanos e do inconsciente, num signo de fogo, impulsivo e realizador. No entanto, as nossas ações precisam de alma e os nossos sonhos de estrutura para nascerem. Não basta sonhar, é preciso realizar e sustentar esses sonhos. Não basta agir, é necessário sentir a direção com o corpo e com o espírito.

Iniciamos um ciclo que nos pede coragem espiritual e ação consciente, que nos convida a começar uma nova caminhada com propósito e consciência.

Todos os signos sentirão esta mudança de energia de forma profunda, contudo, cada um sentirá numa área específica da sua vida.

Carneiro

Sentirás uma espécie de revolução interna e na vida prática. Saturno exige responsabilidade e um olhar mais atento para quem és. Neptuno, subtilmente, pede que a tua verdade ultrapasse as paredes do ego. Sentirás um chamamento profundo e precisarás olhar de frente para as máscaras que usas para afirmar a tua identidade e começar a derrubá-las. É tempo de construir um novo “eu”, com mais honestidade e autenticidade. Cuida do teu corpo e ouve a voz da tua intuição. Pode ser uma fase de maiores exigências, aumento das responsabilidades e necessidade de compromisso, seja com quem ou com o que for.

Touro

Inicia-se um período em que ouves um novo chamamento: o teu inconsciente e o mundo espiritual estarão mais presentes do que nunca na tua vida prática, nas tuas ações e pensamentos. Saturno e Neptuno tocam o mundo invisível e convidam-te ao retiro, à reclusão construtiva, à meditação profunda. É tempo de limpeza emocional e espiritual, onde iniciarás, através de algumas práticas, um processo profundo de cura, não só emocional, mas energética. É uma ótima fase para cuidares de ti através de terapias integrativas, observação dos sonhos e práticas meditativas. É tempo de deixar para trás o que for necessário e envolver-te em novos inícios.

Gémeos

Serás chamado a envolver-te em projetos que tragam benefícios e ajuda ao coletivo, e podes começar a olhar para os problemas sociais e políticos com mais responsabilidade e consciência. As amizades e os grupos a que pertences deverão estar alinhados com os teus ideais; caso contrário, não quererás mais fazer parte. Tudo será posto à prova, e o que fizer sentido — aquilo que sentires que faz parte do teu caminho, permanecerá; o que não for real, dissolver-se-á. Este é um tempo para construíres pontes entre a tua criatividade e um propósito mais elevado. Usa a tua voz para inspirar a parte da sociedade com a qual te identificas.

Caranguejo

A união de Saturno e Neptuno toca o ponto mais alto do teu mapa natal, o meio do céu, que simboliza carreira, missão de vida, imagem pública e profissional. Poderás sentir uma forte necessidade de alinhar o teu trabalho com os anseios da tua alma, de depositar sensibilidade e verdade na forma como colaboras com o mundo. Saturno pede disciplina; Neptuno, entrega. Podes sentir-te confuso no início, mas essa espécie de névoa promete germinar em solo fértil. O novo caminho nascerá dessa busca por significado.

Leão

Saturno e Neptuno promovem uma espécie de abertura espiritual e chamamento do alto. Esta união ativa a tua fé, espiritualidade e desejo de ir além, seja através de viagens físicas ou experiências místicas. Pode surgir uma crise existencial que envolve as tuas crenças mais enraizadas; talvez procures uma nova relação com o Sagrado. É tempo de te envolveres com práticas que unam sabedoria ancestral à tua presença no aqui e agora. É um tempo para estudar, ensinar, aprender, viajar com o corpo ou com a alma. Mas, acima de tudo, serás chamado a rever as tuas verdades e expandir através da tua fé e consciência.

Virgem

Prepara-te para uma viagem profunda dentro de ti, acompanhada de limpeza emocional e grandes transformações. Esta união ativa a área do teu mapa relacionada com perdas simbólicas, sexualidade, regeneração e tabus como o sexo e a morte. Serás convidado a largar o controlo e exercitar o desapego. Poderás ser forçado a enfrentar medos antigos e dores profundas, mas terás também a oportunidade de renascer com mais intuição, integridade e autenticidade.

Balança

Os relacionamentos estarão no centro da tua vida a partir de agora, serão espelhos vivos numa nova etapa de crescimento. É tempo de rever os teus vínculos, de olhar de frente para as tuas relações pessoais e profissionais. Saturno pede responsabilidade e compromisso; Neptuno alerta para que não te percas em ilusões e idealizações. Poderás viver amores profundos ou romper laços que já não fazem sentido. O mais importante é encontrar o equilíbrio entre dar e manter a tua individualidade. O amor verdadeiro começa com o amor-próprio.

Escorpião

Inicia-se um período em que sentirás uma forte necessidade de organização, o trabalho e a saúde tornam-se protagonistas. O corpo transforma-se em templo e instrumento, e uma boa saúde passa a ser prioridade. Saturno e Neptuno pedem responsabilidade e estrutura na tua rotina e nos cuidados com a saúde. Isso pode envolver práticas espirituais concretas como yoga, meditação, alimentação consciente e rituais diários. Podes também sentir o chamamento para trabalhar com cura, para sustentar a ti e aos outros. Atenção apenas para não te sacrificares em excesso.

Sagitário

Aqui, o convite é para criares com alma, responsabilidade e compromisso. Saturno e Neptuno em Carneiro ativam a área da criatividade, dos filhos e dos romances. Podes apaixonar-te por um novo projeto, por uma pessoa, ou reencontrar algo que amas verdadeiramente. No entanto, será necessário disciplina para que a inspiração não se perca. Este período pode marcar o encontro com alguém especial, talvez uma alma gémea. É tempo de deixar a criança interior voltar a sonhar com energia para concretizar esses sonhos. Arte e espiritualidade unem-se por um propósito maior.

Capricórnio

A união de Saturno e Neptuno em Carneiro toca os temas ligados ao lar, à família e à tua origem emocional. Podes sentir vontade de mudar de casa, cidade ou país, ou necessidade de curar feridas antigas, talvez ligadas a um dos teus pais. Saturno pede novas estruturas físicas e emocionais; Neptuno, compaixão e perdão. Este é um tempo para construíres um lar interno sagrado, onde possas acolher-te como nunca foste acolhido. É um ótimo momento para iniciar terapia; cuidar de ti será a base para novos passos.

Aquário

Este período convida-te a alinhar o que pensas, dizes, aprendes ou ensinas com aquilo em que a tua alma realmente acredita. A união de Saturno e Neptuno em Carneiro toca a tua comunicação e expressão. É tempo de aprender novas formas de comunicar, mais intuitivas, sensíveis e alinhadas com um propósito maior. Saturno pede foco; Neptuno, compaixão. Quando conseguires equilibrar estas duas forças, a tua mensagem será clara e poderosa.

Peixes

Saturno e Neptuno deixam o teu signo e começam a transitar por Carneiro, ativando a área das finanças, valores e relação com o mundo material. Serás chamado a dar forma aos teus talentos e convertê-los em realizações práticas. Neptuno, teu regente, traz inspiração; Saturno ensina que espiritualidade e matéria podem coexistir. O desafio é unir fé e realidade e estás pronto para começar essa jornada. Este é o momento de realizar aquilo que antes era apenas sonho.