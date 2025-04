No dia 30 de março, Neptuno, o regente de Peixes, deixa este signo depois de 14 anos e inicia a sua longa caminhada através de Carneiro, o primeiro signo do Zodíaco, marcando o início de um novo e extenso ciclo.

Neptuno é Poseidon na mitologia, o deus das águas profundas dos oceanos, e está associado ao mundo inconsciente e espiritual. Neptuno tem o poder de dissolver tudo o que toca e, ao entrar em Carneiro, chega para dissolver uma velha identidade, uma carapaça que já não faz sentido manter.

Este planeta está ligado à coletividade, pelo que, a partir do último dia deste mês, podemos começar a despedir-nos de um paradigma social que já não funciona e, a partir de 25 de maio, quando Saturno entra em Carneiro, iniciar a construção de uma nova sociedade.

É claro que Neptuno também impacta a nossa vida pessoal, mas podemos observar que uma velha forma de viver começa a perder força. Todos sentiremos a mudança coletiva trazida pela entrada de Neptuno em Carneiro, mas se tiver o Sol, o Ascendente, a Lua ou planetas pessoais nos primeiros 5 graus de Carneiro, Balança, Caranguejo ou Capricórnio, sentirá o impacto desta mudança com mais intensidade na sua vida.

Neptuno está associado a energias invisíveis que movimentam as nossas vidas, como as que envolvem as artes, as emoções, o inconsciente e o mundo espiritual. Todos entraremos num novo modus operandi e poderemos tornar-nos mais sensíveis a quem somos e a quem queremos ser. Algo se dissolve em nós e será inútil tentar controlar. Se não se deixar levar por esta energia, poderá desperdiçar muita força, pois o esforço não servirá de nada. O que tiver de partir em si, partirá, queira ou não.

Se tiver o Sol, a Lua, o Ascendente ou planetas pessoais nos primeiros 5 graus dos signos de Fogo e Ar, poderá sentir um enorme prazer na sensação que Neptuno em Carneiro lhe trará ainda este ano. Deixe-se levar por esta poderosa energia e poderá alcançar em si águas nunca antes navegadas.

Uma nova era começa a ser desenhada pelo Universo, um período de vida em que o egocentrismo se dissolve sem esforço. No entanto, devemos ter muito cuidado com enganos e ilusões, típicos de Neptuno, que pode, em vez de dissolver o ego e tudo o que ele representa, inflá-lo, impedindo-nos de olhar para nós próprios com clareza e realismo.

Neptuno ilude, mas também sensibiliza. Toda a potência agressiva ariana pode dissolver-se, levando-nos a adquirir um maior sentido de humanidade; deixamos o “eu” para nos unirmos ao “nós”, compreendendo intuitivamente o verdadeiro significado dessa mudança.

Este pode ser um período de egos inflacionados, mas, se houver compreensão e abertura espiritual, a humanidade poderá dar um grande passo no seu processo evolutivo, aprendendo, de forma profunda e intensa, o verdadeiro significado da palavra coletividade.