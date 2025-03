Começamos a semana sob duas mudanças importantíssimas no astral: o eclipse solar aos 9 graus de Carneiro que aconteceu em 29 de março e a entrada de Neptuno em Carneiro, depois de 14 anos em Peixes. Começando pelo eclipse, ele chega em tensão com Júpiter e promete mudanças nos próximos seis meses. Uma tensão com Júpiter nunca é algo tão difícil, devemos apenas estar atentos aos exageros e ao excesso de otimismo. A impulsividade pode também estar presente, portanto, refletir antes de agir e reagir é fundamental.

Este será o último eclipse no eixo Carneiro/Balança, que começou em 2023 e fecha os aprendizados relacionados à nossa identidade e à nossa relação pessoal ou profissional com os outros. É claro que deve verificar em qual casa do seu mapa se encontra os 9 graus do signo de Carneiro para entender qual a área da sua vida será impactada pelas mudanças.

No dia 30, Neptuno deixa Peixes depois de 14 anos nesse signo e começa a sua caminhada através de Carneiro, mexendo também com o eixo Carneiro/Balança por mais 14 anos. Neptuno é o regente de Peixes, é Poseidon na mitologia, o Deus dos oceanos. O nosso mundo emocional, assim como o nosso inconsciente, é simbolizado pelas águas, especialmente as oceânicas. Ele rege também a espiritualidade e a dimensão espiritual dentro e fora de nós. Em Carneiro, um signo que está relacionado com a nossa identidade e capacidade de conquista e liderança, ele chega para suavizar egos e lideranças. A agressividade ganha um novo tom, com nuances de dissimulação. Algumas lideranças começam a dissolver-se, assim como a ilusão de quem somos ou pensamos que somos. Tornamo-nos mais espirituais e idealistas, mas devemos estar atentos aos enganos que as novas descobertas sobre nós e os outros podem trazer.

Vénus e Mercúrio retrógrados voltam para Peixes e juntos unem-se a Saturno que começa a se despedir lentamente desse signo. Unidos a Saturno deixam-nos mais sérios e severos, mais realistas, responsáveis e comprometidos com as nossas relações. Pessoas que tiveram importância nas nossas vidas no passado, sejam amigos ou antigos amores, ainda podem voltar às nossas vidas. No entanto, estaremos muito realistas sobre o papel dessas pessoas nas nossas vidas hoje.

Semana que vem, Mercúrio e Vénus retomam o movimento direto, deixando para trás atrasos, confusões e mal entendidos que enfrentamos nas últimas semanas. Mas sobre isso falo na semana que vem. Uma ótima semana a todos.